Türkiye Gazetesi

2003 yılında kurulan siber güvenlik şirketi Dr. Web, aylık raporunda, tehlikeli truva yazılımına sahip tam 28 uygulamayı gün yüzüne çıkardı. Bu uygulamalar arasında fotoğraf düzenleme, klavye, duvar kağıdı gibi çeşitli uygulamalar bulunuyor. Hepsi de Android cihazlara yüklenen uygulamalar ve toplamda 10 milyondan fazla indirmeye ulaşmışlardı bile.

Uygulamaların arkasına saklanan tehlikeli yazılım aslında önemli sistem uygulamalarını taklit ederek kullanıcıların söz konusu uygulamaları silmemesini amaçlıyordu. Bu şekilde gizlenen tehlikeli yazılımlar, kullanıcıyı farkında olmadan ücretli mobil hizmetlere abone ediyor ve para kazanmak için sürekli reklam gösteriyor.

10 MİLYON DEFA İNDİRİLDİ

Google, uygulama mağazası Play Store'daki uygulamaların kötü amaçlı yazılımlar barındırıp barındırmadığını kontrol ettiğini söylese de bazı uygulamaların tehlike saçtığı ortaya çıktı. Üstelik bu uygulamaların hepsi 10 milyon defa indirilmişti. Şu anda uygulamaların üçü hariç diğerleri Google Play Store'dan kaldırıldı ancak indirmiş bulunanların manuel olarak cihazlarından uygulamayı silmesi gerekiyor.

Siber güvenlik uzmanları bu konuda akıllı telefon kullanıcılarını rastgele uygulama indirmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor. Neredeyse her ay Android cihazlara indirilen onlarca kötü amaçlı yazılım barındıran uygulamaların listesini paylaşıyoruz. Bu konuda kullanıcıların yapabileceği tek şey özellikle duvar kağıdı, fotoğraf / video düzenleme, sosyal medya hesaplarının şifresini isteyen çeşitli resmi olmayan uygulamaları indirmemek.

İşte kötü amaçlı yazılıma sahip yeni keşfedilen uygulamalar;

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist) Photo Editor: Retouch & Cutout (de.nineergysh.quickarttwo) Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine) Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea) Photo Editor & Background Eraser (de.photoground.twentysixshot) Photo & Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine) Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx) Photo Filters & Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll) Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife) Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor) Emoji Keyboard: Stickers & GIF (gb.crazykey.sevenboard) Neon Theme Keyboard (com.neonthemekeyboard.app) Neon Theme - Android Keyboard (com.androidneonkeyboard.app) Cashe Cleaner (com.cachecleanereasytool.app) Fancy Charging (com.fancyanimatedbattery.app) FastCleaner: Cashe Cleaner (com.fastcleanercashecleaner.app) Call Skins - Caller Themes (com.rockskinthemes.app) Funny Caller (com.funnycallercustomtheme.app) CallMe Phone Themes (com.callercallwallpaper.app) InCall: Contact Background (com.mycallcustomcallscrean.app) MyCall - Call Personalization (com.mycallcallpersonalization.app) Caller Theme (com.caller.theme.slow) Caller Theme (com.callertheme.firstref) Funny Wallpapers - Live Screen (com.funnywallpapaerslive.app) 4K Wallpapers Auto Changer (de.andromo.ssfiftylivesixcc) NewScrean: 4D Wallpapers (com.newscrean4dwallpapers.app) Stock Wallpapers & Backgrounds (de.stockeighty.onewallpapers) Notes - reminders and lists (com.notesreminderslists.app)

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