Türkiye Gazetesi

Telefon kullanıcıları telefonları bozulduğunda teknik servise göndermeden önce içindeki neredeyse her şeyi silmek ya da bir başka cihaza aktarmak zorunda kalıyor. Zira kimse kişisel fotoğraflarının ya da bilgilerinin teknik servis çalışanı da olsa bir başkası tarafından görülmesini istemez. Ancak bu geri döndürülemeyen silme işlemi herkes için ideal bir yöntem değil. İşte bu nedenle Samsung bu soruna bir çözüm buldu.

Samsung, ‘Onarım Modu’ adlı yeni bir özellik sunarak tek tuşla kişisel bilgilerin gizlenmesini mümkün hale getiriyor. İlk olarak teknoloji sitesi SamMobile tarafından tespit edilen özellik, Samsung akıllı telefonların Ayarlar menüsündeki ‘Pil ve Cihaz Bakımı’ altında yer alacak.

GALAXY TELEFONLARDA BULUNACAK

Samsung, henüz bu özelliğin arkasındaki teknolojiyi açıklamadı ancak etkinleştirildiğinde kişisel bilgilerinizi, fotoğraflarınızı, mesajlarınızı ve bağlantılı hesaplarınızı gizleyeceği aşikar.

Onarım Modu’nun aktifleştirilmesi halinde cihazı tamir eden teknisyenler yalnızca telefondaki önceden yüklenmiş uygulamaları görebilecek. Verilerinize yeniden erişmek için ise, Onarım Modu’nu devre dışı bırakmanız ve kimliğinizi doğrulamak için desen veya parmak izi tanımayı kullanmanız yeterli.

Şu anda bu özellik Güney Kore dışında duyurulmadı ve yalnızca Galaxy S21 serisi telefonlarda mevcut. Ancak şirket, gelecekte Onarım Modu’nu diğer modellere ve ülkelere de sunacak.

Samsung, en ince 200 megapiksellik akıllı telefon sensörünü tanıttı Akıllı telefonlarda kamera teknolojisi hızla gelişirken bir adım da Samsung tarafından geldi. Güney Koreli şirket, en ince 200 megapiksellik akıllı telefon sensörünü piyasaya sürdü.

Samsung'un planları altüst oldu: Akıllı telefon bulmakta zorlanabilirsiniz Teknoloji devi Samsung, akıllı telefon denilince akla ilk gelen markalardan biri. Şirketin düşük bütçeliden Premium (üstün özellikli) modellere kadar çok çeşitli bir cihaz yelpazesi bulunuyor. Ancak pandemi ve devamında gelen tedarik zinciri sıkıntısı teknoloji üreticisini de vurdu.