Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile kullanıcılarının yüzünü güldürüyor. Platform, özellikle son aylarda üst üste birçok yeni özelliği sundu. Bunlardan biri emoji ile mesajlara tepki verme. Bir başka sevilen özellik ise grup katılımcı sayısının 256’dan 512’ye çıkarılmasıydı. Sesli mesajlara da birçok yeni işlev geldi. En belirgin ve kullanışlı olanı ise bir mesajı dinlerken uygulama içinde gezinmenin artık mümkün olması. Ancak WhatsApp’ın yenilikleri bunlarla sınırlı değil.

WhatsApp’ta gönderilen bir mesajı silmek için sınır 1 saat 8 dakika 16 saniyeydi. Ancak mesajlaşma platformu bu süreyi uzattı. Artık gönderdiğiniz bir mesajı tam 2 gün 12 saat içinde silebileceksiniz. Yani pişman olduğunuz bir mesajı karşı taraftan silmek için 2,5 gün zamanınız var.

WHATSAPP MESAJ SİLME SÜRESİ KAÇ SAAT?

Bir arkadaşınıza mesaj gönderdiniz ancak daha sonra mesajda yanlış bir şey yazdığınızı fark ettiniz ve silmek istiyorsunuz. WhatsApp size bu konuda bir ‘süre sınırı’ ile mesajı hem sizden hem de karşı taraftan silmenize imkan veriyor. Silmek istediğiniz mesajın üzerine uzunca bastığınızda ekranın üst kısmında bir ‘çöp kutusu’ yani mesajı silme kutucuğu çıkacak. Buna tıkladığınızda ise şu anda üç seçenek yer alıyor; ‘Herkesten sil’, ‘iptal’ ve ‘Benden sil’. Benden sil’e tıklarsanız mesaj yalnızca sizden silinir ve bu işlem geri alınamaz. Eğer iptal’e tıklarsanız silmekten vazgeçmiş olduğunuz anlamına gelir. Herkesten sil’e tıklarsanız, mesaj hem gönderdiğiniz kişiden hem de sizden silinir. Eğer karşı taraf mesajı henüz okumamışsa mesajı sildiğiniz için artık okuyamaz. İşte ‘Herkesten sil’e tıklayarak yapılan bu mesaj silme özelliğinin süre sınırı şu anda 2 gün 12 saat.

Mesajlaşma servisi WhatsApp, mesajları herkesten silme özelliğini 2017 yılında kullanıcılara sunmuştu. O tarihten bu yana platform, küçük saat farklılıkları yapmıştı ancak ilk defa süre sınırını bu kadar uzun bir süreye çıkardı.

Kimse beklemiyordu! WhatsApp şaşırtan özelliğiyle herkesin dilinde Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Üstelik bu özellik oldukça ilginç ve beklentilerin dışında. Eğer WhatsApp’ta durum paylaşmayı (Instagram hikayelerine benzeyen özellik) seviyorsanız yeni bir seçeneğiniz daha olacak.

WhatsApp yıla damga vuracak özelliği başlattı! Beklenen özellik yolda: Mesaj silme süresi uzatılıyor ​WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek için çeşitli özellikler üzerinde çalışıyor. Son haberlere göre, Meta'nın sahip olduğu mesajlaşma platformu, mesajları herkes için silme özelliğinin süresini genişletiyor. İşte WhatsApp mesaj silme süresi…