Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın amiral gemisi platformlarından Instagram, gittikçe daha fazla TikTok’a benziyor. Çin merkezli ByteDance şirketine ait TikTok’un hızlı yükselişi Instagram’ın tahtını sallayınca Meta’ya ait Instagram çareyi TikTok’a benzemekte buldu. Bu yöndeki adımlardan en belirgini de Reels oldu. TikTok’un kısa video formatını kopyalayan Instagram, Reels isimli özelliğini 2020 yılında sundu. Bu arada Instagram, YouTube ile rekabet etmek için ise 2018’de video formatı IGTV’yi sunmuştu ancak Reels’in hızlı yükselişi nedeniyle 2022’de IGTV kaldırılmaya başlandı.

Konumuza dönecek olursak, Instagram’ın Reels’e ağırlık verdiğini hepimiz biliyoruz. İlk piyasaya sürüldüğü yıllarda daha çok bir fotoğraf paylaşım platformu olan Instagram’ın Reels dünyasına dönüşmesi birçok kullanıcının tepkisini çekti. Çünkü ‘keşfet’ sekmesine girmeye gerek yok, ana sayfada gezinirken bile takip etmediğimiz kişilerin Reels videolarını görüyoruz ve bu kimi kullanıcılar için güzel bir keşfetme, vakit geçirme özelliği olsa da birçok kullanıcı bu özellikten hoşlanmadı. Öyle ki magazin yıldızları Kim Kardashian ve Kylie Jenner da Instagram’a tepki göstererek ana sayfada takip etmedikleri kişilerin Reels videolarını görmek istemediklerini söyledi. Peki, Instagram ana sayfada önerilen gönderiler nasıl kapatılır? İşte iki adımda çözümü…

INSTAGRAM ÖNERİLEN GÖNDERİLERİ KAPATMA 2022

Teknoloji sitesi The Verge’ün haberine göre, Instagram başkanı Adam Mosseri’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya kadar aslında birçoğumuz önerilen gönderileri kapatma özelliğinin farkında bile değildik. Ancak Mosseri’nin açıklamasının ardından hemen Instagram’a girerek bu özelliği test ettik ve gerçekten de önerilen gönderileri kapatmanın mümkün olduğunu gördük.

Instagram önerilen gönderileri sadece iki adımda kapatmak mümkün

Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılabileceği üzere, rastgele bir önerilen gönderiyi içeriğimiz için kullandık. Sadece iki adımda önerilen gönderileri kapattık. İlk yapmanız gereken ana sayfanızda gezinirken bir önerilen gönderi keşfetmek ve işte düğüm bundan sonra çözülüyor...

Önerilen gönderinin sağ üst köşesinde yer alan ‘x’ işaretine basmak. Daha sonra karşınıza bir ekran çıkacak ve burada ‘Önerilen tüm gönderileri akıştan 30 gün boyunca geçici olarak gizle’ seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

İşlem tamam! 30 gün boyunca önerilen gönderileri akışta görmeyeceğinizi belirten bir yeşil onay işareti göreceksiniz. Artık önerilen tüm gönderileri 30 gün boyunca görmeyeceksiniz.

INSTAGRAM'DA ÖNERİLEN GÖNDERİ NEDİR?

Önerilen bir gönderiyle karşılaşana kadar ana Instagram akışınızda gezinin. Genellikle bu gönderilerin üzerinde söz konusu içeriği neden gördüğünüze ilişkin bir açıklama yer alır; örneğin, ‘çünkü ____'dan bir Reels izlediniz’ veya ‘çünkü ____'ı takip ettiniz’ gibi. İşte önerilen gönderiler dediğimiz şey de tam olarak bunlar. Yani takip etmediğiniz bir hesabın içeriğin ana sayfanızda takip ettiğiniz hesapların paylaşımlarının bile önünde çıkmasıdır. Bazen ana sayfanızda, bir arkadaşınızın paylaştığı fotoğrafın, hiç takip etmediğiniz bir hesabın paylaşımından sonra karşınıza çıktığını görmüşsünüzdür. Bu durumdan siz de nefret ediyorsanız mutlaka önerilen gönderileri kapatma işlemini yapmalısınız. Ama unutmayın; sadece 30 gün boyunca gizlenecekler ve sürenin sonunda isterseniz yeniden aynı adımları uygulayarak gizlemeniz gerekiyor.

Bununla birlikte, önerilen gönderileri 30 gün boyunca kapatsanız bile Instagram'ın sunduğu reklamları, sponsorlu içerikleri görmeye devam edeceksiniz. Ek bir bilgi daha paylaşmak gerekirse, uygulamada sol üstteki Instagram logosuna dokunarak ve ‘Takip Edilenleri’ seçerek ana sayfa akışınızı kronolojik olarak sıralayabileceğinizi unutmayın.

Instagram eski haline dönüyor: Aşamalı olarak kaldırılacak Instagram, eleştirilerin ardından yeni kullanıma sunduğu tam ekran modundan şimdilik vazgeçeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde magazin yıldızları Kim Kardashian ve Kylie Jenner, Instagram’ı TikTok’a benzemekle suçlamıştı.

Instagram dolandırıcılarına dikkat! Özellikle seçip kandırmak için her yolu deniyorlar Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya ağı dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. İnsanları kandırarak hesap bilgilerini ele geçirmek isteyen siber dolandırıcıların yeni hedefi ise tanınmış kişiler.