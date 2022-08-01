Türkiye Gazetesi

Hakemli bilimsel dergi The Astrophysical Journal Letters’da yayımlanan bir araştırmaya göre bilim insanları, şimdiye kadar keşfedilen en büyük nötron yıldızını yakaladı. Bu nötron yıldızının kara delik sınırına en yakın pulsar (nötron yıldızı) olduğu çalışmada gösterildi. Söz konusu nötron yıldızı, ilk olarak 2016 yılında keşfedilen ve Dünya'dan 3 bin 200 ila 5 bin 700 ışık yılı uzaklıkta, Sextans takımyıldızında bulunan PSR J0952-0607 olarak tanımlanıyor.

Yeni görüntülenen nötron yıldızı

Standford Üniversitesinden bir araştırma ekibi, yeni görüntülenen bu nötron yıldızının çok hızlı şekilde döndüğünü ve yoldaş yıldızını tüketerek bu kadar büyüdüğünü açıkladı.

NÖTRON YILDIZI NEDİR?

Nötron yıldızları, Güneş’ten 8 ila 30 kat daha büyük kütleye sahip yıldızların süpernova sürecinin ardından çökmüş çekirdekleri olarak tanımlanmakta. Bu çekirdekler Güneş’in kütlesinden 1,5 kat daha büyük olabilir. Nötron yıldızları, evrenin en yoğun cisimlerinden biridir ve daha yoğun olan tek şey ise kara deliklerdir.

Bir nötron yıldızı aslında son derece büyük bir yıldızın nihai kaderleridir. Her türden yıldız, çekirdeklerindeki enerji üretimiyle beslenir; nükleer fisyonun daha hafif elementleri daha ağır olanları oluşturmak için kaynaştırdığı enerjidir. Yıldızı sıcak tutan, gazların genişlemesine izin veren ve aynı zamanda kütlesini hassas bir yerçekimi dengesi içinde çekirdeğe doğru çeken bir süreçtir.

Bir yıldız özellikle de Güneş’in kütlesinden 10 ila 25 kat daha büyük olanlar bu enerjiyi artık üretemediğinde yıldızın çökmesine neden olur. Her şeyi dışarıya doğru fırlatan bir süpernova ile sonuçlanır ve çekirdeğin yoğun yerçekimi ve kütlesi üzerine çökerek daha küçük, kompakt ve süper yoğun yıldıza, nötron yıldızına dönüşür.

YÜZ MİLYONLARCA NÖTRON YILDIZI BULUNUYOR

Nötron yıldızları da aslında bir zamanlar yıldız olmalarına rağmen, çekirdek süreçleri artık çalışmadığından ısı üretemez. Yine de soğumaları uzun yıllar alacağı için hala sıcak olabilirler. Ancak nötron yıldızlarını bu kadar büyüleyici yapan şey, normal atomlardan oluşmuş gibi görünmemeleri. Aksine yıldızın çöküşü, onların tamamen nötronlardan oluşmasına neden olmuş gibi görünüyor, bu nedenle nötron yıldızı adı.

Nötron yıldızlarının bir başka benzersiz özelliği de dönmeleridir. Aslında, inanılmaz derecede hızlı, bazen saniyede yüzlerce defa döner. Bu nedenle nötron yıldızlarından bazıları dönerken aslında bizim yönümüze doğrultulursa Dünya'dan görülebilen elektromanyetik radyasyonları yayar. Bu radyasyonu yayan nötron yıldızları, pulsarlar olarak bilinir. Pulsarlar, nötron yıldızlarını tespit etmemizi sağlar.

Samanyolu Galaksisi'nde bir milyar kadar olmasa bile birkaç yüz milyon nötron yıldızı olduğu düşünülmektedir.

NASA yeni görüntüyü paylaştı: Uzay teleskopu bu kez sönen yıldızı yakaladı NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ikinci fotoğrafı paylaştı. Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, sönmekte olan bir yıldızın patlamasına ait görüntüleri kaydetti.

James Webb Teleskobu’ndan sürpriz keşif: 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki süpernovayı görüntüledi James Webb Uzay Teleskobu ilk süpernova keşfini gerçekleştirdi. 10 milyar dolarla geliştirilen teleskop, birbirinden önemli heyecan verici keşiflerini sürdürüyor.