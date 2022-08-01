Türkiye Gazetesi

TikTok ile müzik keşfinin ne kadar iç içe olduğunu düşündüğümüzde şirketin kendi müzik uygulamasını kurması şaşırtıcı olmuyor. Insider sitesi tarafından ortaya çıkarılan patent başvurularına göre, TikTok tam da bunun üzerinde çalışmaya başladı. TikTok'un ana şirketi ByteDance, Mayıs ayında ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne ‘TikTok Music’ için ticari marka başvurusunda bulundu.

Belgelere göre şirket bu uygulama ile kullanıcıların müzik satın almasına, çalmasına, paylaşmasına ve indirmesine izin verecek. Ayrıca kullanıcıların çalma listeleri oluşturmasına, paylaşmasına ve önermesine, müzik hakkında yorum yapmasına ve canlı ses ve video akışı yapmasına da imkan tanıyacak. Bu arada, ByteDance geçtiğimiz Kasım ayında ise Avustralya'da ‘TikTok Music’ ticari markası için başvuru yapmıştı.

TIKTOK MUSIC'İN ALTERNATİFİ

ByteDance, müzik akışı konusunda oldukça deneyimli bir şirket. 2020'de ByteDance, Hindistan, Brezilya ve Endonezya'da Resso adlı bir müzik akışı uygulaması başlattı. Resso, çalma listeleri oluşturma, şarkıları sosyal medyada paylaşma ve uygulamanın topluluğuyla etkileşim kurma gibi TikTok Music için belirtilen aynı özelliklere sahip. Hatta Brezilya'daki TikTok uygulamasında kullanıcıları Resso'ya yönlendiren bir buton bile var, böylece kullanıcılar beğendikleri bir şarkının tam sürümünü dinlemek için Resso’ya gidiyor.

The Information’ın haberine göre, Resso'nun Kasım 2021 tarihinde Hindistan, Brezilya ve Endonezya'da aylık 40 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunuyordu. Muhtemelen bu sayı şu anda çok daha fazla.

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