Türkiye Gazetesi

Özellikle gençler arasında oldukça popüler olan müzik uygulaması Spotify da zam kervanına katıldı. Şirket, tüm kullanıcılarına e-posta göndererek fiyatlarını artırdığını duyurdu. İşte Spotify fiyatları;

Öğrenci paketinin fiyatı 8,99 TL’den 10,49 TL’ye çıktı. Bireysel abonelik paketinin fiyatı 18,99 TL’den 20,99 TL’ye yükseldi. Tek bir hesabın iki kişi tarafından kullanıldığı Duo paketinin fiyatı 23,99 TL’den 27,99 TL'ye çıktı. İkiden fazla kişi tarafından kullanılabilen Aile paketinin fiyatı ise 29,99 TL’den 34,99 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda Netflix ve Apple Music gibi onlarca uygulama da abonelik fiyatlarını güncelleyerek zamlı tarifelere geçiş yapmıştı. Spotify'ın da bu kervana katılmasıyla kullanıcılar kara kara düşünmeye başlayacak gibi. Zira Netflix, Amazon Prime Video, Disney +, Spotify, Apple Music derken kullanıcıların cebinde para kalmayacak.

TikTok gözünü müzik dünyasına dikti: Spotify’a rakip oluyor Çin’de kurularak tüm dünyaya yayılan sosyal medya ağı TikTok kendi müzik uygulamasını geliştiriyor. Video paylaşım özellikleri ile Instagram’ın en büyük rakibi konumuna yükselen TikTok’un bu defa Spotify gibi müzik akışı uygulamalarına rakip olacağı söyleniyor.

Aşı karşıtlığı ortalığı karıştırdı! İsveçli dev şirket Spotify krizle karşı karşıya Aşı karşıtı protestolar küresel piyasaları derinden etkilemeye devam ediyor. Daha öncesinde sosyal medya devi Facebook, aşı karşıtı protestolardan dolayı kullanıcılarının düştüğünü ve hisselerinde değer kaybı yaşadıklarını açıklamıştı. Şimdide çevrimiçi müzik yayını yapan Spotify’de bu krizin eşiğinde. Hisseleri abone sayısındaki artış hızının yavaşlamasıyla düşüşe geçen Spotify, geçtiğimiz günlerde aşı karşıtı podcastle gündeme gelmiş ve önlem alacaklarını duyurmuşlardı.