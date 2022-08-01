Türkiye Gazetesi

Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) düzenlenen 15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı’na katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı’nın Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, etkinlik kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemede bulundu. Çalıştayda konuşan Prof. Dr. İsmail Demir, “Savunma sanayiimizdeki 15 Temmuz sonrasındaki gelişmelere baktığımız zaman; sadece 6 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yokken, bugün Korkut, Sungur, Hisar A+, Hisar O+ sistemlerimizi hizmete sunduk. İnşallah testlerini gerçekleştirdiğimiz SİPER hava savunma sistemimizi de yakın zamanda hizmete alacağız.” diyerek Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin gidişatına dikkat çekti.

'SİHA' DENİLİNCE AKLA GELEN İLK ÜLKELERDEN BİRİ TÜRKİYE

Konuşmasının devamında ise Prof. Dr. Demir, özellikle SİHA ve havacılık teknolojisine vurgu yaptı:

“SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri olduk. MİLGEM’ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemisi, çeşitli seviyede gemi ve botları yerli ve milli imkanlarla ürettik. Artık kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden birisi de biziz. Atak Faz-2 helikopterlerimiz güvenlik güçlerimizin gücüne güç kattı. 150 kilometre menzilli lazer işaretleyicili yüksek hassasiyete sahip TRLG füzemiz, 200 kilometre menzilli ilk deniz seyir füzemiz ‘Atmaca’, 280 kilometre menzilli karadan karaya füzemiz ‘Bora’ ile füze teknolojisinde çağ atladık.

SSB Başkanı Prof. Dr. Demir (Foto: İHA)

MAM-C ve MAM-L’nin yanı sıra TEBER, MAM-T, KGK, HGK, LGK gibi eklenen yeni mühimmatlarla SİHA’larımızı daha etkili hale getirdik. Sadece dron sistemlerinde değil, anti-dron teknolojisinde de önemli mesafe kat ettik. Taşınabilir mühimmat sistemleri, ergonomik el bombası ekipmanları, yüksek kapasiteli şarjör, katlanabilir mayın dedektörü, EYP’ye karşı etkili karıştırıcı-köreltici sistemleri ile sahada Mehmetçik’e pratik çözümler sağladık.”

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “İnşallah 2023 yılında HÜRJET göklerle buluşacak ve ülkemiz için çok önemli bir proje olan Milli Muharip Uçak da hangardan çıkacak” değerlendirmesinde de bulundu.

2002’de 62, 2022’de 750 SAVUNMA SANAYİ PROJESİ

2002 yılında 62 olan savunma sanayii projesinin, bugünlerde 750’yi geride bıraktığını ifade eden Prof. Dr. Demir, “Bu projelerin yarısı da son 6 yıl içerisinde başlatılmıştır. Projelerimizin bütçeleri 5,5 milyar dolar düzeyinden 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma sayımız da 56’dan bin 500’e ulaşmıştır. Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara kadar yükselmiştir. Rakamlarda hep 10 kat-11 kat artış sağlandı. Türk savunma sanayiinin dışa bağımlılığını bitirme hedefi, iyi bir noktaya gelmiş olup, ülkemiz artık teknoloji ithal eden değil, teknoloji ihraç eden bir ülke konumuna doğru emin adımlarla yürümeye devam etmektedir” şeklinde konuştu.

HÜRJET'te son viraj! Kritik eşik aşıldı, uçmak için gün sayıyor TUSAŞ'ın özgün olarak tasarladığı ve kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiği HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Projesi'nde önemli bir adım daha atıldı. Toplamda 8 bin parçadan oluşan ve uçmak için gün sayan HÜRJET'in ilk ön gövdesi, üretim hattından son montaj hattına taşındı. HÜRJET'in 18 Mart 2023'te gökyüzünde olması bekleniyor.

Milli Muharip Uçak'ta imalat başlıyor: Yerli savaş uçağı için kritik tarih verildi Milli muharip uçağında önemli bir gelişme daha yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlayan yerli ve millileşme projesinde gözler Milli Muharip Uçak’a çevrilmişti. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil yaptığı açıklamada, Milli Muharip Uçak'ın imalatına başlandığını ve 18 Mart 2023’te motor çalıştırılarak yer testlerine başlanacağını dile getirdi. Aynı zamanda Kotil, "Filipinler'in 6 Atak helikopterini de tamamlayacağız. Dolayısıyla 89 helikopteri bu sene içinde bitiriyoruz.” ifadelerini kullandı.