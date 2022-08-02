Türkiye Gazetesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Milli Muharip Uçak (MMU) başta olmak üzere geliştirilen diğer özgün platformlar için ihtiyaç duyulan radar kesit alanı testlerinin gerçekleştirileceği büyük bir yatırıma daha imza atıyor. Sahip olduğu kapasite ve kabiliyet ile Türkiye’nin en büyük, dünyanın 5’inci büyük radar kesit alanı test tesisinin 2024 yılının 2’nci çeyreğinde faaliyetlerine başlaması hedefleniyor.

Radar kesit alanı test tesisinin tasarımı bu şekilde

Milli Muharip Uçak’ın radardaki görünürlük durumunu ve boyutunu tespit etmek için tasarlanan Radar Kesit Alanı Test Tesisi, son teknoloji altyapısı ile dünyanın bu alandaki en modern tesislerinden biri olacak. Platformun tasarım çalışmalarına katkı sağlayacak tesis, elektromanyetik dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarını da tespit edecek. Böylece gerçekleştirilen testler neticesinde Milli Muharip Uçak’ın radarda düşük görünürlük özelliği doğrulanacak.

‘DIŞA BAĞIMLILIKTAN KURTARACAĞIZ’

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Havacılık alanında ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak büyük yatırımlara imza atmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede yakın zamanda inşaatına başlayacağımız radar kesit alanı barındırdığı teknoloji ile dünyanın bu alandaki en gelişmiş tesislerinden biri olacak. Milli Muharip Uçak platformumuz için önemli bir testi daha böylece milli kaynaklarla ülkemizde gerçekleştireceğiz. Ülkemizin bağımsız havacılık ekosistemine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

Bir ilke daha imza attı: TUSAŞ'tan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımı Milli ve yerli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı.

TUSAŞ Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama: Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı hedefi yüzlerce kilometreden vuracak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve yerli savunma sanayi şirketlerinin öncülüğünde sürdürülen milli teknoloji hamlesi tam gaz devam ederken sevindirici haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. TUSAŞ Başkanı Temel Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağına ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı.