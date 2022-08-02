Türkiye Gazetesi

Dünyamızın dijitalleşmesiyle birlikte elimizden bir an olsun telefonlarımızı düşürmemeye başladık. Ancak telefon kullanıcılarının tehlikelerle dolu dijital dünyada dikkat etmesi gereken çok şey var. Bunlardan biri de rastgele her linke (internet bağlantı adresine) tıklamamak gerektiği.

E-posta ya da bir mesajlaşma uygulaması üzerinden size gönderilen linklere dikkat etmenizde fayda var. Siber güvenlikte ‘oltalama’ olarak adlandırılan yöntemle bilgisayar korsanları (hacker) kullanıcıları linkler aracılığıyla ağına düşürmeye çalışıyor. Hackerler, SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyor.

Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor. Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor. Mobil telefondan gönderilen ‘Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al’ yazılı SMS’lerle vatandaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca tüm bilgilerini ele geçiriyor.

Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

Türk bilgisayar korsanlarından Kur'an-ı Kerim yakanlara tokat! Siteleri hacklendi Danimarka'da siyasi faaliyetlerini sürdüren aşırı sağcı Stram Kurs Partisi'nin lideri Rasmus Paludan tepkilerin odağında. İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada görüntüleri paylaşmıştı. Paludan'ın provokasyonu sonrası Türk hackerlardan tepki gecikmedi.

Bilgisayar korsanları Rusya'ya karşı savaş ilan etti: Devlet sitelerini ele geçirdiler Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasının ardından dünyanın dört bir yanından Rusya'ya tepki geliyor. Devlet yöneticilerinin tepkilerinin yanı sıra ünlüler ve çeşitli topluluklar da "Savaşa hayır" sloganları atıyor. Hacker grubu (bilgisayar korsanları) Anonymous da Rusya'ya karşı savaş ilan etti.