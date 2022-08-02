Türkiye Gazetesi

NASA’nın Jüpiter keşfi için kullandığı uzay aracı Juno 43’üncü yakın uçuşunda gezegenin kuzey kutbundaki girdapları görüntüledi. Uzay aracı görüntüyü JunoCam isimli kamerası sayesinde çekti. Bilim insanları, bu girdapların 48 - 50 kilometre yüksekliğe ulaşabilen ve yüzlerce kilometrelik alanları kaplayabilen dev kasırgalar olduğunu belirtti.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Jüpiter girdaplarının görüntüsü 5 Temmuz günü uzay aracı, Jüpiter’in yaklaşık 25 bin 100 kilometre üzerindeyken çekildi. Şu anda bilim insanları, girdapların şekli, boyutu ve renk farklılıklarını araştırıyor.

JÜPİTER'DE DEVASA GİRDAPLAR

Independent Türkçe’nin haberine göre, Jüpiter'in kutuplarının her birinin kendine özgü fırtına düzeni bulunuyor. Güney Kutbu'nda her biri neredeyse Amerika kıtası büyüklüğünde 7 siklon var ancak Kuzey Kutbu daha kaotik ve hepsi saat yönünün tersine dönen çok sayıda fırtına mevcut.

Jüpiter'deki devasa girdaplar bu şekilde görüntülendi (Foto: NASA)

NASA, Jet İtki Laboratuvarının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu fırtnaların nasıl oluştuğunu anlamak, Jüpiter'in atmosferinin yanı sıra gezegenin atmosferik özellikleri oluşturan sıvı dinamiklerini ve bulut kimyasını anlamanın anahtarı” değerlendirmesinde bulundu. Bilim insanları, görüntüleri incelemeye devam ederken, bu fotoğrafın yeni keşiflere ışık tutacağını düşünüyor.

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