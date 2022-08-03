Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobundan elde edilen en son görüntüleri paylaştı. James Webb Teleskobunun Cartwheel adlı galaksinin görüntüleriyle beraber galaksinin yıldız oluşumu ve merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardığı belirtildi. Sculptor takımyıldızında yer alan ve Dünya'dan yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Chartwheel Galaksisi’nin bir araba tekerleğine benzeyen görünümünün biri sarmal diğeri daha küçük iki galaksinin yüksek hızlı çarpışması şeklinde oluştuğu ifade edildi.

NASA ve ESA tarafından yapılan ortak açıklamada, çarpışmanın en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilediği aktarılarak, parlak bir iç halka ve onu çevreleyen renkli bir halkanın çarpışmasıyla oluşan Chartwheel Galaksisi’nin çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişlediği belirtildi.

Açıklamaya göre, parlak halka yüksek miktarda sıcak toz içeriyor ve diğer genç yıldız kümelerine ev sahipliği yapıyor, dış halka ise yaklaşık 440 milyon yıldır genişlemekte. Bilim insanları, dış halkanın genişledikçe gaza dönüşerek yeni yıldızların oluşumunu tetiklediğini düşünüyor.

JAMES WEBB TELESKOBUNUN YETENEĞİ!

Açıklamada, Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar tarafından daha önce Cartwheel Galaksisi’nin incelediğini ancak galaksinin görüşü engelleyen toz miktarı nedeniyle yeterince gizemi ortaya çıkaramadığını belirtilerek, James Webb Teleskobu’nun ise kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle, şimdi Carwheel Galaksisi’ndeki yıldız oluşumu ve merkezindeki kara delikle ilgili yeni bilgileri ortaya çıkardığı aktarıldı.

Bununla birlikte, Cartwheel Galaksisi için gözlemlerin hala 'çok geçici bir aşamada' olduğuna da değindiler. NASA ve ESA, "James Webb, bize Cartwheel'in şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

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