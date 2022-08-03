Türkiye Gazetesi

ABD Ulusal Okyanus Atmosfer İdaresindeki (NOAA) araştırmacılar, Dünya'nın yüksek hızlı bir güneş rüzgarı akışından geçmek üzere olduğunu açıklayarak uyarıda bulundu. Spaceweather.com'un haberine göre bu kozmik olay, "Güneş'in atmosferinde güneydeki bir delikten akan gaz halindeki malzemenin" sonucu.

NOAA açıklamasına göre, küçük bir G1 sınıfı jeomanyetik fırtınanın Dünya’yı vurması bekleniyor. Bugün Dünya’yı etkileme potansiyeline sahip bir Güneş fırtınası ihtimali söz konusu.

Bilim insanları, G-1 fırtınasının çeşitli olumsuz sonuçları olabileceğini belirtiyor. Dünya üzerindeki elektrik şebekelerinin dalgalanmalarını zayıflatabilir ve Dünya’nın yörüngesinde bulunan uyduları da etkileyebilir. Uyduların etkilenmesiyle iletişim ağlarında parazit gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra Güneş fırtınası nedeniyle ABD ve Kanada’nın çeşitli eyaletlerinde aurora (kutup ışıkları) görülebilecek.

ATOM BOMBASI ETKİSİ

Gökbilimciler 1775'ten beri Güneş aktivitesinin döngüler halinde yükselip düştüğünü biliyorlardı ancak son zamanlarda Güneş lekelerinin tahmin edilenden iki kat daha fazla olduğu anlaşıldı. Bu, Güneş'in beklenenden daha aktif olacağı anlamına geliyor. Bilim insanları, Güneş'in aktivitesinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca istikrarlı bir şekilde artacağını, 2025'te maksimum seviyeye ulaşacağını ve ardından yeniden azalmaya başlayacağını söylüyor.

Bilim insanları, modern tarihte tanık olunan en büyük Güneş fırtınasının, kabaca 10 milyar 1 megaton atom bombasıyla aynı enerji patlamasına yol açan 1859 Carrington Olayı (1859 Güneş Fırtınası) olduğunu düşünüyor. O tarihte Güneş fırtınası, Dünya'ya çarptıktan sonra güçlü Güneş parçacıklarının akışı tüm dünyadaki telgraf sistemlerine zarar verdi ve Dünya'nın güneyinde bile dolunay ışığından daha parlak auroraların görünmesine neden oldu.

Bilim insanları, bugün benzer bir olayın meydana gelmesi halinde trilyonlarca dolarlık hasara neden olacağını ve yaygın elektrik kesintilerini tetikleyeceğini belirtiyor. Tıpkı 1989'da milyar tonluk bir gaz bulutu salan ve Kanada'nın eyaletlerinde elektrik kesintisine neden olan güneş fırtınası gibi.

Güneş sisteminin en büyüğü! Mars’ta devasa kanyon görüntülendi Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express isimli uzay aracı tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntülerde, Kızıl Gezegen’in Valles Marineris kanyonuna ait ayrıntılar gösterildi. Kanyonun 4 bin kilometreden uzun olduğu vurgulandı.

6 Temmuz’da Dünya’yı Güneş fırtınası vuracak Bilim insanları, 6 Temmuz Çarşamba günü bir 'geomagnetic' fırtınasının Dünya'nın manyetik alanına çarpmasını beklediklerini söylüyor. Geçtiğimiz haftanın başlarında Dünya, Güneş'ten gelen devasa bir güneş patlamasıyla karşı karşıya kalmıştı.