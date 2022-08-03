Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı ve NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, ünlü stop-motion İngiliz TV karakteri koyun Shaun Ay yolcusu. Koyun Shaun, NASA’nın yeni Uzay Fırlatma Sisteminin (SLS) ilk uçuşunda yer alacak.

Artemis I, NASA’nın yeni Ay programının ilki ve mürettebatsız ilk görev olacak. Görevde yer alacak olan peluş oyuncak koyun Shaun, tek başına uzayda seyahat edecek ve Ay’ın muhteşem manzarasında NASA uzay aracının kameraları tarafından görüntülenecek.

Koyun Shaun (Foto: NASA)

NASA’nın roketle fırlatacağı Orion uzay aracı, Dünya'dan neredeyse 500.000 kilometre yukarı uçacak ve bu, herhangi bir insan veya stop-motion animasyon karakterinin şimdiye kadar seyahat ettiğinden daha uzak bir mesafeye tekabül ediyor. Her şey plana göre giderse, uzay aracı kapsülü uzayda 39 ila 42 gün geçirdikten sonra Dünya'ya dönecek. ESA, "Uzay aracı, hız kazanmak ve kendisini Ay'ın 70.000 kilometre ötesine, Dünya'dan neredeyse yarım milyon km uzağa itmek için Ay yerçekimini kullanarak Ay'ın yanından bir uçuş gerçekleştirecek" değerlendirmesinde bulundu.

ARTEMIS I FIRLATILMAYA HAZIRLANIYOR

Artemis I, 29 Ağustos'ta Florida'daki Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılacak. Artemis I görevinin NASA'nın Orion uzay aracının ilk uçuşunu ve uzay ajansının yeniden Ay'a ayak basma yolundaki ilk adımı temsil edecek.

ESA İnsan ve Robotik Keşif Direktörü David Parker, "Bu, Shaun ve bizim için ESA'da heyecan verici bir dönem. Göreve seçildiği için çok mutluyuz ve bunun bir insan için küçük bir adım olsa da koyun türü için dev bir adım olduğunu anlıyoruz." dedi.

Shaun'un muhtemelen görevin sıfır-g yerçekimsiz ortamın göstergesi olarak hizmet edeceği düşünülüyor. Bu arada, uzaya giden ilk insan olan Rus kozmonot Yuri Gagarin, ilk insanlı uzay uçuşunda yanına küçük bir oyuncak bebek almıştı ve uzay görevlerinde astronotların yanına oyuncak alması gelenek haline geldi.

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