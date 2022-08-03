Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 Akıncı İHA'nın, 2-3 Ağustos'ta Batman'daki 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına intikal ettiği ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çorlu Hava Meydan Komutanlığında kabul faaliyetleri yapılan 3 adet Akıncı İHA’mız, 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığına (Batman) intikal ederek Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine girdi. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun.” şeklinde bir mesaj paylaştı.

Bakanlık ayrıca Akıncı İHA’ların bir video görüntüsünü de takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın sayılı güçleri arasında... Akıncı 7 dakikada göklerde Hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla "Akıncı" olarak anılan Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu 152'nci Jet Filo Komutanlığı, 24 saat tuttukları alarm reaksiyon nöbetlerinde olası bir tehdide karşı F-16 savaş uçağıyla 7 dakikadan az sürede havalanıp hedefe odaklanıyor.

7 AKINCI TİHA'dan bayram fotoğrafı! Selçuk Bayraktar paylaştı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Selçuk Bayraktar pistte bayram için bir araya gelen AKINCI TİHA'ların görüntülerini paylaştı.