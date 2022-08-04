Türkiye Gazetesi

Pasifik Okyanusu'nda yer alan ada ülkesi Tonga'da ocak ayında gerçekleşen volkanik patlama günlerce konuşulmuştu. NASA bilim insanları, patlamanın atmosfere 58 bin olimpik havuzu dolduracak kadar su buharının püskürtülmesine yol açtığını açıkladı. Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazıyla yapılan araştırmaya göre patlamada, Dünya yüzeyinden 12 ila 53 kilometrede bulunan stratosfere yüksek miktarda su buharı gönderildi.

Su buharı kütlesinin 58 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su içerdiğini belirten NASA, miktarın fazla olmasının nedenini ise, patlamanın okyanus yüzeyinin 150 metre derinliğinde gerçekleşmiş olmasını gösterdi. NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarında atmosfer bilimcisi olan ve Tonga yanardağının stratosfere gönderdiği su buharı miktarının incelendiği araştırmaya öncülük eden Luis Millan, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik" dedi.

STRATOSFERDEKİ SUYUN YÜZDE 10'UNA EŞİT

Açıklamada, ilgili buharın stratosferde halihazırda bulunan suyun yüzde 10'una eşit ve bunun ısıyı tutmasından dolayı dünyanın yüzeyini geçici olarak ısıtmasının muhtemel olduğuna dikkat çekildi. Araştırmacılar, fazla su buharının stratosferde birkaç yıl kalabileceğini ancak ısınma etkisinin küçük olacağını ve mevcut iklim krizi koşullarını daha da kötüleştirmesinin beklenmediğini bildirdi.

NASA'nın 2004'te fırlatılan Aura uydusundaki Mikrodalga Limb Siren cihazı, Dünya'nın etrafındaki su buharı, ozon ve diğer atmosferik gazları ölçüyor.

Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 170 adadan oluşan Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'nın 65 kilometre kuzeyindeki Hunga Ha'apai Adası'nda bulunan yanardağ, 15 Ocak'ta aktif hale gelerek kül, buhar ve gaz püskürtmeye başlamıştı.

Patlamanın ardından Tonga, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Şili ve Japonya için 'tsunami' uyarısı verilmiş, tsunami Tonga'daki hemen hemen tüm adaları vurmuştu. Yetkililer, yanardağdaki patlamaların geçen yıl 20 Aralık'taki faaliyetlerinden 7 kat daha şiddetli olduğunu belirtmişti.

Elon Musk, felaket bölgesi Tonga'ya uydu interneti bağışladı Okyanusya’da yer alan ada ülkesi Tonga, şiddetli volkanik patlama ve ardından tsunami gerçekleşmesiyle tarihinin en zorlu sınavını veriyor. Ocak ayında gerçekleşen felaket sonrası ülkedeki telefon ve internet ağları çöktü. Milyarder girişimci Elon Musk, bu konuya bir el atmak istiyor.

Tonga'da yaşanan felaket havadan görüntülendi Tonga’da hafta sonu gerçekleşen yanardağ patlamasının ardından tsunami felaketi yaşandı. Havadan çekilen fotoğraflar, Tonga'nın tsunami ve volkanik patlama nedeniyle ağır tahribata uğradığı görülüyor.