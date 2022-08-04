Türkiye Gazetesi

Uzaya bakmak, zamanda geriye bakmaktır. Cisimleri, ışık onları ilk terk ettiğinde göründükleri gibi görürüz ve ışığın uzay boşluğundaki hızı sabit olduğundan, bir cisim ne kadar uzaktaysa, gerçekte o kadar geriye bakarız. Örneğin 100 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız bize şimdi 100 yıl önceki gibi görünüyor. Bundan yararlanarak, son derece uzaktaki cisimlere bakarsak, evrenin ilk evrelerini gözlemleyebiliriz.

James Webb Uzay Teleskobu, kendisinden önceki tüm teleskoplara kıyasla uzayda ve zamanda daha geriye bakmak için tasarlandı, bu yüzden şimdiye kadar gözlemlenen en uzak galaksiyi tespit etmiş olması şaşırtıcı değil. ‘CEERS-93316’ olarak adlandırılan galaksi, eğer bir galaksi olduğu doğrulanırsa, yaklaşık 35 milyar ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

BÜYÜK PATLAMA'DAN 235 MİLYON YIL SONRA OLUŞTU

NASA, Webb Teleskobu’nun tespit ettiği CEERS-93316’nın görüntüsünü paylaştı. 13,8 milyar yıl önce evrenin genişlemesini sağlayan Büyük Patlama dikkate alındığında, Webb’in Yakın Kızılötesi Kamerası kullanılarak görüntülenen CEERS-93316 Galaksisi'nin Büyük Patlama’dan sadece 235 milyon yıl sonra ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

Kırmızı nokta CEERS-93316 Galaksisi

Bu arada, sadece bir hafta önce bir grup bilim insanı şimdiye kadar tespit edilen en uzak galaksiyi görüntülediklerini ileri sürmüştü. Araştırmacılar, GLASS-z13 adlı galaksinin Büyük Patlama’dan 400 milyon yıl sonra ortaya çıktığını düşünüyorlar. Ancak Webb Teleskobu çok daha önce oluştuğu düşünülen CEERS-93316 isimli galaksiyi keşfederek bu rekoru bir hafta sonra kırmış olabilir. Bu arada, resmi yani bilim insanları tarafından teyit edilmiş verilere göre ise, şimdiye kadar tanımlanmış en uzak galaksi Dünya’dan yaklaşık 32 milyar ışık yılı uzaklıktaki GN-z11’dir.

WEBB TELESKOBUNDAN BEKLENTİ BÜYÜK

10 milyar dolar maliyetle yaklaşık 20 yılda geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021 günü uzaya fırlatıldı. NASA, ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA’nın (Kanada Uzay Ajansı) ortaklığında geliştirilen ve yönetilen Webb Teleskobu, şu anda Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki L noktasından evreni gözlemliyor. James Webb Uzay Teleskobu, 1990 yılında çalışmaya başlayan öncüsü Hubble Uzay Teleskobundan çok daha hassas ve gelişmiş versiyonu. Bu nedenle, Webb Teleskobundan evrenin oluşumuna ve ilk galaksilere, yıldızlara ilişkin daha fazla veri sağlaması bekleniyor.

Bu arada, CEERS-93316 Galaksisi'nin keşfine ilişkin çalışmayı bilim insanları henüz hakemli bir bilimsel dergide yayımlamadı ve şu anda çalışma aRxiv’de PDF olarak yayımda.

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