Türkiye Gazetesi

ABD’deki bir mahkemeye göre, bir T-Mobile mağazasının eski sahibi Argishti Khudaverdyan, Ağustos 2014'ten Haziran 2019'a kadar yüz binlerce cep telefonunun kilidini açmak için çalıntı kimlik bilgilerini kullanmaktan suçlu buldu.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamaya göre, Argishti Khudaverdyan isimli bir kişi, işlettiği T-Mobile (GSM operatörü) mağazasında çalışanların kimlik bilgilerini çaldı. Kimlik bilgilerini şirket politikalarına aykırı olarak telefonların kilidini açmak için kullanan Khudaverdyan, yakalanana kadar neredeyse beş yıl boyunca bu yöntemle 25 milyon dolar para elde etti.

TELEFON MAĞAZASI İŞTEN ÇIKARMIŞ

T-Mobile’ın şüpheli bilgisayar davranışları ve cep telefonlarının kilidini yetkisiz şekilde açması nedeniyle, Haziran 2017'de Khudaverdyan'ın sözleşmesini feshettiği ancak şahsın dolandırıcılığa devam ettiği aktarıldı.

Khudaverdyan, T-Mobile'ın şirket içi bilgisayarlarına yetkisiz erişim elde etmek için T-Mobile çalışanlarının kimlik bilgilerini çaldı. Bunu da aslında çok basit bir yöntemle elde etti; oltalama yöntemiyle. Şahıs, çalışanlara gönderdiği e-postalarda sanki şirket içi yazışma varmış gibi gösterdi ve çalışanların bilgilerini elde etti. Yasa dışı yöntemle ele geçirdiği kimlik bilgileriyle yüzbinlerce müşterinin de telefonlarının kilidini açtı. Böylece kullanıcıların banka adreslerine de ulaşarak para hırsızlığına başladı.

KALİFORNİYA'DA MÜLK SATIN ALDI

Khudaverdyan’ın suç ortağı Alen Gharehbagloo da dolandırıcılık ve bilgisayar sistemlerine yasadışı olarak erişmekle suçlandı ve suçunu kabul etti. İddianamede ikilinin yasa dışı yöntemle elde ettikleri parayla yaptıkları alışverişler açıklandı; Kaliforniya'da mülkler, 32 bin dolarlık Audemars Piguet Royal Oak saat ve bir Land Rover. Gharehbagloo ve Khudaverdyan Mercedes-Benz S 63 AMG ve aFerrari 458 kiralamakla suçlanıyor. Ayrıca mülklerden birinde bir Rolex Sky-Dweller'a da el konuldu.

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