Türkiye Gazetesi

Hilal Bardakcı - turkiyegazetesi.com.tr

Instagram son haftalarda fotoğraf paylaşma platformundan çıkarak video uygulaması olduğu yönündeki eleştirilerle karşı karşıya. Ancak Mark Zuckerberg’in Meta şirketine ait Instagram, uygulama üzerinden fotoğraf çekmeyi sevenler için şaşırtıcı bir yeniliği piyasaya sürdü.

Şirket, Android ve iPhone kullanıcıları için yeni bir 'çift kamera' özelliği tanıttı. Bu özellik ile kullanıcılar, hikaye veya Reels videosu oluştururken hem ön hem de arka kamerayı aynı anda kullanabiliyor. Şu anda çift kamera özelliği tüm cihazlarda bulunmuyor. Instagram yavaş yavaş dünya üzerindeki bütün kullanıcılarına bu özelliği göndermekte.

Bununla birlikte, Instagram'ın bu yeni özelliğinin, fotoğraf paylaşım uygulaması BeReal'ın kamera özelliğine çok benzediği söyleniyor. Bu arada, Instagram’ın rakip fotoğraf ve video paylaşım platformlarının sevilen özelliklerini kopyalaması ilk değil. Daha önce Snapchat’in 24 saat sonra kaybolan görüntüler özelliğini ‘hikaye’ adıyla sunmuştu. Ayrıca TikTok’un kısa biçimli video formatını da ‘Reels’ olarak uygulamaya ekledi.

INSTAGRAM ÇİFT KAMERA NASIL KULLANILIR?

Instagram'daki çift kamera özelliği, arka kamera ile kaydettiğiniz içeriğin büyük ekranda, ön kamera kaydının ise küçük bir ekranda görünen bir görüntülü arama ekranına benziyor. Bu yeni özellik, insanların vlog oluşturmasını, içerik oluşturmasını ve hatta insanların tepkilerini gerçek zamanlı olarak kaydetmesini kolaylaştırabilir.

İşte Instagram çift kameranın nasıl kullanılacağı;

Uygulamayı açın ve ekranın sağ üst köşesindeki ‘+’ simgesine dokunun. Aşağıdaki seçeneklerden bir hikaye mi yoksa Reels mi oluşturmak istediğinizi seçin. Bir Hikaye oluşturmayı seçerseniz, hikaye seçeneğine tıklayın > kamera seçeneğini seçin > ok işaretine dokunun ve 'Çift Kamera' seçeneğini tıklayın. Artık bu özellik ile kayda başlayabilir veya bir fotoğrafa tıklayabilirsiniz. Bir Reels oluşturmayı seçerseniz, Reels seçeneğine tıklayın-> 'Çift Kamera' seçeneğine dokunun ve Reels videosu oluşturmaya başlayın. Ön kamera ekranı, ihtiyacınıza göre ekranın herhangi bir yerine kolayca kaydırılabilir.

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Instagram eski haline dönüyor: Aşamalı olarak kaldırılacak Instagram, eleştirilerin ardından yeni kullanıma sunduğu tam ekran modundan şimdilik vazgeçeceğini açıkladı. Geçtiğimiz günlerde magazin yıldızları Kim Kardashian ve Kylie Jenner, Instagram’ı TikTok’a benzemekle suçlamıştı.