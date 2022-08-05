Türkiye Gazetesi

Kalp atmayı bıraktığında, vücut oksijenden ve hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu besinlerden yoksun kalır. Organlar şişer, kan damarları çöker ve vücudun organlarının yapı taşları olan hücreler ölmeye başlar. Bu da hücresel ölüm ve organ hasarına yol açar ve organ nakillerini zorlaştırır.

Bu hücresel ölümün hızlı ve kalıcı olduğu düşünülüyor ancak Yale Üniversitesindeki araştırmacılar, bir saattir ölü olan hayvanlardaki bu hasarın bir kısmını tersine çevirmeyi başardı.

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, Yale Üniversitesi bilim insanları kalbi duran domuzların hücrelerini bir saat sonra canlandırdı. Ekip, böylece kalp atışı durduktan sonra bile bazı organların işlevini eski haline getirebileceklerini iddia ediyor.

YENİ TEKNİKLE HÜCRELER CANLANDIRILDI

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinden David Andrijeviç liderliğindeki araştırmacılar, ‘BrainEx’ adlı bir teknolojiyi tüm vücut kullanımı için uyarladı. Bu teknolojinin, kana yapay oksijen veren diğer geleneksel teknolojilerden daha iyi olduğunu buldular. Andrijeviç ve iki meslektaşı tarafından tasarlanan ve ‘OrganEx’ olarak adlandırılan sistem, kalp durmasından bir saat sonra hücreleri ve organları koruyarak oksijenin domuzların vücutlarında yeniden dolaşmasını sağladı. Ekip daha önce de BrainEx'in uzun süreli oksijen yoksunluğundan sonra domuz beyin hücrelerinde bir miktar aktiviteyi geri getirebildiğini göstermişti.

Araştırmacılar, domuzların anestezi altında oldukları için acı çekmediklerini ve beyinlerinde herhangi bir elektriksel aktivite tespit edilemediğini açıkladı. Bu arada, söz konusu yöntemin insanlarda kullanılmasının henüz mümkün olmadığını da belirttiler.

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