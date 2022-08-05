Türkiye Gazetesi

Gelişen teknoloji ile birlikte uzay araştırmaları derinlik kazandı. Her geçen gün uzaya dair yeni bir keşif ve araştırma haberi gündeme gelirken, başta komşu gezegen ve uydular olmak üzere milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki yıldızlar da dev teleskoplar sayesinde keşfediliyor.

Gök bilimcilerin uzaya dair arayışları sürerken; Ay, Mars ve yaşamın mümkün olmadığı açıklanan Venüs’te keşfedilen oluşumlarda, içlerinde Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’in de yer aldığı önemli Türk şahsiyetler yerini aldı. Bunların yanı sıra birçok kratere Ankara, Sinop, Tarsus, Harran gibi yerleşim yerlerinin de ismi verildi.



AY'DA TÜRK İSİMLİ KRATERLER ATATÜRK, TOROSLAR, FATİH, ALİ KUŞÇU, ULUĞ BEY GRUBU

ATATÜRK, FATİH, ALİ KUŞÇU, MİMAR SİNAN...

Toroslar, Taurus Dağları olarak Ay'ın kuzey yarımküresinde yer alıyor. Toroslar'ın en yüksek tepeleri doğuda 3 bin metre yükseklikte, batıda ise 900 metre civarında.

Ay’da 1956 yılında keşfedilen 28 bin 962 kilometre çapındaki kratere ‘Atatürk’ ismi verildi. Atatürk Krateri bölge olarak Toroslar’ın üzerinde yer alıyor.

1958’de ismini Fatih Sultan Mehmet Han’dan alan Fatih Krateri de yine Ay yüzeyinde Toroslar'da yer almakta. Fatih Krateri, daire ağzı açık bir krater. Etrafında irili ufaklı birçok krater bulunan Fatih Krateri, Atatürk Krateri'ne de oldukça yakın bir konumda.

60 kilometre çapa sahip kraterin komşusu yine bir Türk isim olan Ali Kuşçu Krateri.

Ay’ın kuzeybatı kenarında 48 kilometre çapında yer alan Uluğ Bey grubu ise bir tanesi sıradağ olmak üzere 5 kraterden meydana geliyor. Biruni, İbn-i Sina, Nasreddin Tusi Ay’da, Halide Edip Adıvar ve Mihri Hatun Venüs’te, Mimar Sinan ve Sabri Berkel ise Merkür’de yerini koruyor.

ANKARA İSİMLİ GÖK CİSMİ

YERLEŞİM YERLERİ DE UZAYA TAŞINDI

Uzayda keşfedilen bir gök cismine ise Ankara adı verilirken bir başka asteroide ise Çanakkale Boğazı’nda İsveç gemisiyle çarpışarak batan Dumlupınar Gemisi'nin adı verildi.

Satürn’ün uydusu Enceladus üzerindeki bir vadiye Şanlıurfa’nın Harran ilçesinin adıyla ‘Harran Vadisi’ verilirken, Mersin’in Tarsus ilçesinin adı 1976 yılında Mars üzerinde 23,3 kuzey ve 40,3 batı koordinatlarında 19 kilometre çapında kratere verildi.

Türkiye’nin en kuzey ucunda bulunan Sinop’un ismi ise 1991 yılında Mars’ın 23,5 güney, 249,5 batı koordinatlarındaki 15 kilometre çapındaki bir kratere verildi.

Zir, Bozkır, Mut ve Çan ise diğer Türk ismi verilen kraterler arasında yer alıyor.

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