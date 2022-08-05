Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da yaşayan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Mehmet Agit Yiğit, 8 yaşından beri yazılıma ve kodlamaya merak saldı. Oyunlar oynayan Yiğit, oyunların yapılışını merak ederek kendi oyununu geliştirdi. Bununla da yetinmeyen Yiğit, yerli yazışma uygulaması Statüschat'i geliştirmeyi başardı. Birçok projesinin reddedildiğini belirten Yiğit, hayallerinden vazgeçmeyeceğini ve Selçuk Bayraktar gibi teknolojide üretim sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Yiğit, çok oyun oynadığını ve oyunların nasıl yapıldığını merak ettiğini, bununla birlikte internette araştırmalar yapıp yazılım serüveninin başladığını söyledi. Yazılım mühendisi olmak istediğini ifade eden Yiğit, “İlkokuldan beri uğraşıyorum. Görme engelliler için sensörlü ayakkabı, doğru ağaçlandırma ile ilgili projeler, robotikle ilgili yarışmalara katıldım. Kendi mesajlaşma uygulamam olan Statüschat'i geliştirdim. Koronavirüs yayılınca insanlar temastan kaçınıyor. Yaklaşınca açılıyor, çöpünü attıktan bir süre sonra kapanıyor. Yerli WhatsApp uygulaması diyeceğimiz mesajlaşma uygulamam Statüschat'i neredeyse bir yıldır geliştiriyorum. Play Store'a attım fakat kabul edilmedi. İzinlerle ilgili bir sıkıntı çıktı sanırım. Onun için görüntülü arama özelliğini kaldırdım ve tekrar yayınladım. Tekrar reddedildi onun için çalışmalarımı hala sürdürüyorum” dedi.

UYGULAMAYI AİLE İÇİNDE KULLANIYOR

Uygulamayı deneme amaçlı aile içinde kullandıklarını aktaran Yiğit, “Test etmek amacıyla aynı zamanda güvenlik açısından da açığını bulmaya çalışıyorum. Hedefim bu uygulamayı yaymak. Ülkemizden de böyle dehaların çıkacağını göstermek. Beyin göçünün de önüne geçmek istiyorum. Asıl hedefim Oxford Üniversitesinde okumak. Ülkeden de şu anda örnek aldığım kişi Selçuk Bayraktar. Onun gibi ülkemize hizmet etmek istiyorum teknoloji açısından. TEKNOFEST ve TÜBİTAK'a projelerimi gönderdim, ne yazık ki bir sonuç alamadım. Hangi kapıya gitsem üstüme kapattılar. Olumsuz cevap almama rağmen hayallerimden vazgeçmiyorum. Daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Babam oto sanayide çalıştığı için arabalara da ilgi duydum. Ondan dolayı bende uçan araba fikri de oluştu” şeklinde konuştu.

Anne Adile Yiğit ise oğlunun küçüklüğünden yazılıma ve teknolojiye hevesi olduğunu dile getirdi. Yiğit, “Araştırıp incelemeyi seven biri. Kafasına koyduğunu yapıyor. Anne babası olarak arkasındayız” ifadelerini kullandı.

WhatsApp yeni özelliğiyle ortalığı karıştırdı! Artık herkes kullanabiliyor: 5 yıl sonra ilk WhatsApp mesaj silme süresini uzattı! 2 milyar kullanıcı yeni özelliğe kavuştu, yeni mesaj silme süre sınırı tüm kullanıcılara sunuldu. iPhone (iOS) telefonların yanı sıra yeni işlev Android kullanıcılarında da görünüyor. İşte WhatsApp mesaj silme süresi kaç saat? WhatsApp herkesten sil süre sınırı hakkında merak edilenler...

Kimse beklemiyordu! WhatsApp şaşırtan özelliğiyle herkesin dilinde Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özelliği daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Üstelik bu özellik oldukça ilginç ve beklentilerin dışında. Eğer WhatsApp’ta durum paylaşmayı (Instagram hikayelerine benzeyen özellik) seviyorsanız yeni bir seçeneğiniz daha olacak.