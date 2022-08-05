Türkiye Gazetesi

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu yöneticisi Etienne Klein, Güneşimize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'yi gösterdiği iddia edilen bir fotoğraf yayımladı. Twitter’daki 90 binden fazla takipçisiyle paylaştığı görüntü için ünlü bilim insanı şu notu düşmüştü: “Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin fotoğrafı. Bizden 4,2 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. JWST (James Webb Uzay Teleskobu) tarafından çekildi. Bu ayrıntı seviyesi… Her geçen gün yeni bir dünya ortaya çıkıyor.”

Profesör Dr. Klein 12 binden fazla beğeni alan tweetine bir ekleme yaparak herkesten özür diledi. Yeni tweetinde Klein, parıldayan bir yıldız gibi görünen cismin aslında bir dilim sucuk olduğunu açıkladı.

Yaptığı sahte paylaşımı ‘bir bilim insanının şakası’ olarak nitelendirdi ve amacının insanlara ‘yetkili pozisyonlardaki insanların argümanlarına karşı dikkatli olmalarını’ hatırlatmak olduğunu söyledi. Ancak sosyal medyada birçok kişi Klein’in hareketini eleştirerek uygunsuz bir paylaşım yaptığını söyledi.

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