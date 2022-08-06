Türkiye Gazetesi

Netflix, senarist maaşına ilişkin bir tartışmada büyük bir meblağ ödemek zorunda kalacak. Deadline internet sitesinin haberine göre, Writers Guild of America (WGA / Amerika Yazarlar Birliği) Netflix’e karşı bir tahkim kararını kazandı. Netflix'in 216 sinema filmi yazarına ödenmemiş ücretleri karşılığında 42 milyon dolar ödemesi isteniyor. WGA ayrıca geç ödeme için 13,5 milyon dolar daha faiz istiyor.

Amerika Yazarlar Birliği, Netflix'i yazarların maaşından tasarruf etmeye çalışmak ve ‘kendi kendini idare et’ prensibini benimsemekle suçladı.

Bir mahkeme yargıcı, Netflix'in bir senariste önemli ölçüde düşük ödeme yaptığını tespit etti. Yargıç, şirketten senariste kalan parasını ve faiz olarak 1,2 milyon dolar ödemesini iletti.

Netflix son dönemlerde abone sayısındaki inanılmaz yüksek düşüşle gündemde. Bununla birlikte, Netflix'in daha uygun fiyatlı ancak reklam gösteren bir abonelik planı başlatması bekleniyor. Hatta reklamlı abonelik planı şu anda birkaç ülkede test ediliyor. Kimi yorumcular bunun Netflix abone sayısını artıracağını düşünürken kimileri ise tepki çekeceğini düşünüyor.

Netflix, reklamlı abonelik planı için Microsoft ile el sıkıştı Netflix, yaklaşmakta olan reklam destekli katmanı için bir ortak buldu. Şirket, yaptığı açıklamada Microsoft ile çalışmayı planladığını duyurdu. Microsoft tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde ise, Netflix'e teknolojik ve satış uzmanlığı sağlayacakları aktarıldı.

Abone sayısında büyük düşüş görmüştü... Netflix işten çıkarmalara başladı Video içerik ve internet TV ağı Netflix son dönemlerde abone sayısındaki düşüşle gündeme geliyordu. Nisan ayında 200 bin abone kaybeden platform, son olarak çok sayıda personeli ile yollarını ayırdığını duyurdu.