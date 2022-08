Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya platformu Instagram, bir süredir kullanıcıların karşısına uygulamadaki her yerde Reels videolarını çıkardığı için eleştiriliyor. Şirketin CEO’su Adam Mosseri, her hafta düzenlediği ‘Ask Me Everything’ (Bana Her Şeyi Sor) programında önümüzdeki haftalarda gelecek özellikleri açıkladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise tam ekran fotoğraflar.

Adam Mosseri’nin açıklamasına göre, Instagram bir veya iki hafta içinde ultra uzun 9:16 boyutlu fotoğraf özelliğini test etmeye başlayacak. Bu, fotoğrafların telefon ekranınızı kaplayacağı anlamına geliyor.

FOTOĞRAFLAR DA REELS GİBİ GÖRÜNECEK

Mosseri’ye göre Instagram’ın tam ekran fotoğraf boyutuyla amacı, tam ekranlı Reels videolarıyla uyumlu hale getirmek. Şu anda Instagram, dikey görüntüleri görüntülerken 4:5 oranında gösteriyor. Ancak daha ince, daha uzun 9:16 fotoğraflar için destek sunmak, uygulamanın akışında gezinirken tüm gönderilerin tam ekranda görüntülenmesini sağlayacak.

Instagram'ın TikTok benzeri tasarım değişikliği bir süredir farklı kesimler tarafından eleştiriliyor. Magazin yıldızları Kim Kardashian ve Kylie Jenner da Instagram’ı eleştirerek, ‘TikTok gibi olmayı bırak’ şeklinde bir paylaşım yapmıştı. 364 milyon takipçisi bulunan Jenner ve 328 milyon takipçiye sahip Kardashian’ın paylaşımı tartışmaların fitilini ateşledi. Sosyal medya devi önerilen Reels videosu gibi birkaç TikTok benzeri özelliğini geri çekse de kalıcı olmayacağını açıkladı.

Instagram’dan fotoğraf severleri çıldırtacak yenilik! Milyonlarca kullanıcı yeni özelliği konuşuyor Instagram, kullanıcıların daha ilgi çekici ve eğlenceli içerik oluşturmasına yardımcı olmak için yeni özellikler getiriyor. Kısa süre önce uygulamanın Android ve iOS sürümlerine çift kamera özelliği geldi. Şimdi kullanıcılar, ‘Instagram çift kamera nedir?’ ve ‘Instagram çift kamera nasıl kullanılır?’ sorularına cevap arıyor. İşte çift kameranın nasıl kullanıldığı…

Instagram önerilen gönderiler nasıl kapatılır? İki adımla Instagram'ın önerilerini tamamen gizleyin Instagram önerilen gönderiler nasıl kapatılır? Sosyal medya devi Instagram’ın en büyük rakibi TikTok karşısında konumunu korumak ve rakibini oyunda saf dışı bırakmak için TikTok’un birçok özelliğini kopyalaması kullanıcılardan tepki çekiyor. Çünkü ana sayfada gezinen kullanıcıların karşısına takip etmediği kişilerin gönderileri çıkmakta. İşte bu özelliği kapatmak mümkün. İki adımla Instagram ana sayfada önerilen gönderileri kapatma işlemi…