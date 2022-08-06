Türkiye Gazetesi

Siber güvenlik haberlerinde karşımıza sıklıkla çıkan terimlerden ‘sıfır gün saldırıları’ ya da güvenlik açıkları, siteden sorumlu taraflarca bilinmeyen yazılım hatalarını ifade eder. Bu güvenlik açığından faydalanan bilgisayar korsanları (hacker), telefon numaraları ve e-posta adresleri de dahil olmak üzere kullanıcı bilgilerini çalar.

5,4 milyon Twitter kullanıcısının verileri siber korsanlar tarafından ‘sıfır gün’ saldırısı sonucunda çalındı. Hackerler çaldıkları kullanıcı bilgilerini 30 bin dolar karşılığında satışa bile çıkardı. Aslında bu olay Aralık 2021’de gerçekleşti ve Twitter sıfır gün güvenlik açığının düzeltildiğini yeni duyurdu.

30 BİN DOLARA SATILDI

Kullanıcıların verilerini çalan ‘Devil’ lakaplı hacker dark web'deki paylaşımında, güvenlik açığı sayesinde Twitter’daki ünlülerin, şirketlerin ve rastgele kişilerin telefon numaralarını ve e-postalarını topladığını söyledi. Ayrıca hacker bunun Twitter’ın ‘beceriksizliğinden' kaynaklandığını ifade etti.

BleepingComputer'ın haberine göre, bilgisayar korsanı dark web’e yüklediği hesapların her birini 30 bin dolara sattı bile. Bu nedenle Twitter’ın güvenlik açığını düzeltmesi oldukça geç kalınmış bir adım oldu.

Twitter, siber saldırıdan etkilenen kişilere bildirim göndererek telefon numaralarının veya e-posta adreslerinin ele geçirildiğini açıkladı. Ancak sosyal medya platformu kaç kullanıcının mağdur olduğu konusunda net bir bilgi vermedi. Şu anda Twitter, ihlalden etkilenen tam insan sayısını belirleyemediklerini söylüyor. Bununla birlikte Twitter, başkalarının hesaplara erişimini önlemek için kullanıcıları güvenlik ayarlarında yer alan iki faktörlü kimlik doğrulamasını açmaya çağırdı.

MUSK, GATES, KARDASHIAN…

Bu saldırı büyük olmasına rağmen, Bill Gates, Barack Obama, Kanye West, Kim Kardashian, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi ünlü kişilere ait hesapların çalındığı 15 Temmuz 2020 tarihli Twitter ihlali kadar ses getirmedi.

Twitter tarihinin en büyük siber saldırısında onlarca ünlü ismin resmi hesapları ele geçirilmiş ve bu hesaplardan atılan tweetlerle dolandırıcılık girişimi yapılmıştı. Hesapları çalan siber korsanlar, takipçilerden Bitcoin göndermesini istemişti ve bu tweetlere inanan birçok kişiden toplamda 180 bin dolardan fazla para toplamışlardı.

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