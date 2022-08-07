Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,4 inç AMOLED ekrana sahip Oppo Reno7'de 64 MP yapay zekâ kamera, 2 MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2 MP Mikrolens bulunuyor. Akıllı telefonun 32 MP selfie kamerası, Sony'nin RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk defa Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor. Sensör, Quadra Binning algoritması sayesinde standart RGGB sensörlerinden yüzde 60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü yüzde 35’e kadar azaltıyor ve düşük ışık şartlarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor. Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen Oppo Reno7 4.500 mAh pili ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 61 dakikada yüzde 100 şarj oluyor ve 5 dakikalık şarjla 100 dakika video oynatabiliyor.

Samsung, Galaxy Z Fold 3 zannetti, Oppo Find N'i övdü Katlanabilir telefonlar moda olurken, Samsung ve Huawei'nin ardından Oppo da Find N serisi ile piyasada adından söz ettiriyor. Üstelik bu yeni katlanabilir akıllı telefon serisi, rakibi Samsung'dan övgü aldı ama büyük ihtimalle yanlışlıkla.

Dünyada ilk! Oppo, ışın izleme uygulamasını tanıttı Çin'in yükselen teknoloji üreticilerinden Oppo, dünyada ilk olma özelliğine sahip ışın izleme teknolojisi kullanan mobil uygulamasını duyurdu. Ancak uygulama, şu anda yalnızca Oppo Find X5 Pro model akıllı telefonlarda bulunuyor.