Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sony'nin kamera içi imzalama modu, görüntülerin yakalandıktan hemen sonra kamera işlemcisi tarafından kriptografik olarak imzalanmasını sağlıyor. Bu sayede herhangi bir piksel değişikliği, üzerinde oynama veya muhtemel sahtecilik gibi görüntü manipülasyonları, inceleme sırasında kullanıcının kendi sertifika sunucusu tarafından tespit ediliyor. Şu anda Alpha 7 IV kamerada bulunan bu teknoloji, Sony’nin diğer kamera cihazlarında da yer alacak.

Sony 2022 Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’ni kazananlar belli oldu Her sene verilen ve büyük ses getiren Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’ni kazananlar belli oldu. Görenler, dünyanın dört bir tarafından gönderilen binlerce fotoğraf arasından seçilen bu özel fotoğraflardan gözlerini ayıramadı.

iPhone SE'ye rakip olacak: Sony Xperia Ace 3 geliyor Japonya merkezli teknoloji şirketi Sony, alt segmente hitap edecek Xperia Ace 3 akıllı telefon modelini çıkarmaya hazırlanıyor. Telefonun tasarımını gösteren görseller sızdı.