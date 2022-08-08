Türkiye Gazetesi

Samsung, Galaxy S22 serisine yeni arayüz güncellemesini beta test programı kapsamında sundu. Android 13 sürümünde olduğu gibi One UI 5 OS güncellemesinin de tasarıma yönelik iyileştirmelerin yanı sıra güvenlik, bildirimler ve kamera gibi özelliklerde geliştirmeler yapıyor. Ancak henüz kullanıcılara sunulmayan Android 13 işletim sistemi sürümünden beklenti çok daha fazla. Android 13’ün Samsung'un 10 Ağustos'taki Unpacked etkinliğinde tanıtacağı Galaxy Fold 4 gibi katlanabilir telefonlar için önemli iyileştirmeler yapması bekleniyor.

SAMSUNG KATLANABİLİR TELEFONLARA ODAKLANDI

One UI 5 güncellemesinin ana ekran, simgeler ve ekran hızını iyileştireceği belirtilirken, Android 13’ün tema tasarımından yararlanarak 12 yeni renk seçeneği sunacağı da gelen bilgiler arasında. Ayrıca, metinleri ve nesneleri yakınlaştırmak için Büyüteç aracı gibi seçenekler eklerken, widget'ları sıralayarak yerden biraz tasarruf etmenizi sağlayacak. Klavye işlemlerinizi yüksek sesle okuyan araç da bulunacak.

Bununla birlikte, Andoid 13 güncellemesinde uygulamaların bildirim göndermeden önce izin istemesini gerektiren yeni bildirim ayarları da var. Her uygulama için farklı dil seçeneği de mevcut olacak.

Android 13, iç ve dış ekranlarında farklı boyutlara, çözünürlüklere ve piksel yoğunluklarına sahip olan Galaxy Fold 3 modeli gibi akıllı telefonlar için tasarlanmışa benziyor. Bununla birlikte, Samsung zaten Fold 3 için bu özellikleri sunuyor.

10 Ağustos günü düzenlenecek Samsung Unpacked etkinliğinde (TSİ 16.00) teknoloji devinin yeni akıllı cihazlarını ve arayüzünü göreceğiz.

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