Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar Teknoloji, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği çeşitli hava araçları ile tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Önce Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan ordusuna güç katan, ardından Rusya’nın işgal hareketinde Ukrayna ordusu tarafından satın alınarak kullanılan Bayraktar SİHA’lar (silahlı insansız hava aracı) pek çok ülkenin gündeminde. Hatta birçok ülkede Ukrayna’ya yardım amaçlı Bayraktar SİHA kampanyası düzenleniyor ve insanlar aralarında para toplayarak Baykar’ın SİHA’larından almayı hedefliyor.

Suudi Arabistan kara, hava ve deniz sektörlerinde yerli askeri ve güvenlik teçhizatı geliştirmek ve üretmek amacıyla savunma sanayisini modernize etmek için bir program başlattı. Suudi Arabistan'ın amacı, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının yüzde 50'sinden fazlasını yerlileştirmek. Ülke, yedek parça, zırhlı araç ve temel mühimmat gibi daha az karmaşık endüstriler geliştirmeye şimdiden başladı. Ancak askeri uçaklar gibi daha yüksek değerli ve daha karmaşık ekipmanlarla geliştirmek istiyor.

Tactical Report sitesinin haberine göre, Suudi Arabistan’dan Bayraktar TB2 için teklif yapıldı. Kral Abdülaziz Bilim ve Teknoloji Şehri'nin şu anda Baykar ile farklı tipte insansız hava araçlarının (İHA) kentte yerli olarak geliştirilmesi için görüştüğü ileri sürüldü. Projenin amacının, tamamen Suudi Arabistan'da inşa edilmiş gelişmiş İHA'ların üretimi olduğu söyleniyor. Söz konusu haberde bir ayrıntı bulunmazken, taraflardan henüz resmi bir açıklama da gelmedi.

BAYRAKTAR TB2 NEDİR?

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 taktik İHA sistemi prototipinin geliştirilmesine 2007 yılında başlandı. Geliştirilen prototip İHA'nın ilk uçuşu 8 Haziran 2009'da gerçekleşti. 110 binin üzerinde operasyonel uçuş saati ile TB2, operasyonlarda verimli bir şekilde kullanıldı. 2014 yılından bu yana TSK, Jandarma ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunuyor.

Ayrıca 10 adet Bayraktar TB2 İHA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek. Bayraktar İHA sistemi, TSK tarafından operasyonel olarak kullanılmasının yanı sıra Katar ve Ukrayna gibi ülkelere ihraç edilen ilk yerli İHA sistemi olma özelliğini de taşıyor.

Kremlin Sözcüsü'nden Bayraktar TB2 sorusuna tek kelimelik cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider Putin'in Soçi'de gerçekleşen görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki liderin görüşmede Bayraktar TB2 konusuna değinmediğini belirtti.

Bayraktar 'soğuk duş' etkisi yaptı! Alman gazetesi yazdı: Üreten Türkiye'yi hesaba katmadık Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği Bayraktar TB2'lere değinen Almanya'nın günlük gazetesi Welt, Türkiye'nin S/İHA üreticiliğinde dünyanın en etkin güçlerinden biri haline geldiğini belirterek bu durumun Batı'da soğuk duş etkisine neden olduğunu yazdı.