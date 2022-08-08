Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya platformu Instagram, dünyada en fazla kullanılan uygulamalardan biri. Hem fotoğraf ve video paylaşma platformu olarak hizmet veren hem de mesajlaşma açısından işlevsel bir arayüz sunan şirket, her geçen gün kendini güncelleyerek kullanıcılarını memnun etmeye çalışıyor.

Direkt Mesaj (DM) özelliğiyle kullanıcılarına birebir ve grup sohbeti imkanı sunan Instagram, metin mesajının yanı sıra sesli not ve görüntü paylaşımı hizmeti de veriyor. Bununla birlikte, kullanıcılar bazen kendilerine gelen bir mesajın ‘okundu’ olarak görünmesini istemiyor ve mesaja istedikleri zaman cevap vermek ya da hiç cevap vermemek istiyor. Ancak WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma ağlarını aksine Instagram’da ‘görüldü bilgisini kapatma’ seçeneği bulunmuyor. Yine de Instagram’da görüldü olmadan mesajları okumanın birkaç püf noktası var.

INSTAGRAM MESAJLARINI GÖRÜLDÜ OLMADAN OKUMA YÖNTEMİ

Instagram'da bir direkt mesajı görüldü olmadan okumanın birkaç yöntemi bulunuyor. Bunlardan en bilineni ana ekranınıza düşen mesaj bildirimine tıklamadan aşağı yönde kaydırarak bildirim üzerinden mesajı okumak. Yalnız bildirimi dikkatli bir şekilde tutmanız gerekiyor, aksi takdirde yanlışlıkla uygulamaya tıklayabilir ve böylece mesaj görüldü olabilir. Ancak mesaj çok uzunsa bildirimden okumak da mümkün olmuyor. O halde diğer iki yöntemi bilmekte fayda var.

İkinci yöntem mesaj bildirimi telefonunuzun ana ekranına geldiğinde internet bağlantısı kesmek. İnternetinizi kapattıktan sonra bildirime tıklayarak mesajı okuyun. Ancak şunu unutmayın ki interneti tekrar açtığınızda hemen okundu olarak karşı tarafta görülecek. (iPhone kullanıcıları interneti açtıklarında bile görüldü olmadığını belirtiyor.

Üçüncü ve en kullanışlı seçenek ise bir kullanıcıyı Instagram'ın uygulama ayarları aracılığıyla kısıtlamaktır. Kişinin profiline tıklayın, ardından sol üst köşedeki üst üste olan üç noktaya (seçeneklere) tıklayın ve ‘kısıtla’ butonuna basın. Kişiyi kısıtladıktan sonra size gönderdiği mesajlar artık DM kutusundaki ‘istekler’ bölümüne düşecek. İstek mesajlar ise siz mesaja tıklayıp okusanız bile görüldü olmaz. Üstelik Android ve iOS uygulamalarındaki testlere göre kısıtlamayı kaldırsanız bile karşı taraf mesajı açıp okuduğunuzu görmeyecek.

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