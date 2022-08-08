Türkiye Gazetesi

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından hazır hale gelen ve görev yapmak için geri sayıma geçen Abdülhamid Han yarın görev yerine uğurlanacak. Türkiye’nin dördüncü ve dünyanın en büyük beşinci sondaj gemisi olma özelliğini taşıyan Abdülhamid Han, Mavi Vatan'da hidrokarbon arayarak çalışmalara destek verecek. Türkiye’nin en büyük sondaj gemisi olduğu belirtilen Abdülhamid Han, Yunanistan’da ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde endişeye yol açtı. Son olarak Yunan basını sondaj gemisi için üç senaryoyu kaleme aldı.

ABDÜLHAMİD HAN İÇİN ÜÇ ROTA

Yunanca yayın yapan Kathimerini isimli gazete, kapak fotoğrafında Abdülhamid Han Sondaj Gemisi’ni kullanarak, ‘Abdülhamid Han için muhtemel üç rota’ başlıklı bir habere yer verdi. Haberde, Abdülhamid Han’ın Doğu Akdeniz'deki seyri üç senaryo ile tahmin edildi.

Gazeteye göre, ihtimallerden biri Abdülhamid Han’ın Kıbrıs’ın kuzeyine yöneleceği yönünde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuzeyindeki kıta sahanlığı içinde bulunan bölge gazeteye göre en yüksek ihtimalli rota.

Gazetenin yer verdiği ikinci senaryo ise Kıbrıs’ın güneybatısı. Üçüncü senaryoya göre ise Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 28’inci meridyenin doğusu olarak tanımlanan Rodos adasının güneyine seyredecek.

Bununla birlikte, Yunan basınında Abdülhamid Han endişesi sadece tek bir gazeteyle sınırlı değil. CNN Greece de hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hem de Yunanistan’ın Abdülhamid Han’ı sıkı şekilde takip ettiğini ileri sürdü. Proto Thema gazetesi Abdülhamid Han gemisine en az iki eskort geminin eşlik edeceğini yazarken, Ta Nea gazetesi ise Abdülhamid Han’ı 'Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi' olarak gösterdi.

Dünyada sadece 5 tane var! Filonun en güçlüsü 'Abdülhamid Han' için geri sayım sürüyor Türkiye'nin Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4'üncü sondaj gemisi olan 'Abdülhamid Han' için geri sayım sürüyor. Son hazırlıkların tamamlandığı gemide ilk görev için Cumhurbaşkanı Erdoğan bekleniyor.

Abdülhamid Yunan'ı titretti! Akdeniz'de hâkimiyet tohumlarımızı ekeceğiz Teknik açıdan dünyanın en iyileri arasında yer alan sondaj gemisi Abdülhamid Han, âdeta bir yüzen otel. Arama kabiliyetleri dışında sosyal tesisleri, dinlenme alanları, spor ve sinema salonları bulunan gemide 1.200 kişi yaşayabiliyor.