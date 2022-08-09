Türkiye Gazetesi

Pil yüzdesi simgesi, iPhone X modelinin piyasaya sürüldüğü 2017′de çentikli iPhone telefonlardan kaldırıldı. Yani daha eski modellerde pil yüzdesi ayarlar kısmından açılıp kapatılırken, çentikli ekrana sahip iPhone X ve daha üst modellerde pil yüzdesi bulunmuyordu. Apple, kullanıcıların yıllardır istediği bu özelliği nihayet kullanıcılarına sunuyor.

iOS 16'nın beşinci beta sürümü, birçok iPhone kullanıcısının kaçırdığı bir özelliğe sahip; ekranın üst kısmındaki durum çubuğunda pil yüzdesi yer alacak. 2017 yılında piyasaya sürülen iPhone X'teki çentikli ekran, pil durumu göstergesine pek yer bırakmamıştı. Bu nedenle Apple, pil yüzdesini aşağı kaydırılan bildirimler ekranına gömmüştü.

IPHONE PİL YÜZDESİ GELİYOR

Apple'ın geliştiricilere sunduğu iOS 16'nın en son beta sürümü ile pil yüzdesi, pil simgesinin içinde yer almaya başlıyor. Yani artık iPhone X ve üzeri modelleri kullanan iPhone sahipleri önümüzdeki aylardan itibaren ekranı aşağı kaydırmadan da pil yüzdesini görebilecek. Yeni iPhone özelliği muhtemelen önümüzdeki ay Apple’ın iPhone 14 serisini tanıtmasıyla piyasaya sürülecek.

Pil yüzdesi bu şekilde görünüyor

Pil yüzdesini görmek için biraz daha beklemeniz gerekiyor, şu anda sadece geliştiriciler kullanabiliyor. Ancak önümüzdeki ay Ayarlar > Pil'e gidin ve Pil Yüzdesi seçeneğini açık olacak şekilde değiştirin. Bu arada yeni pil göstergesi, 5,4 inç ekranlı iPhone 12/13 mini hariç olmak üzere iPhone 12 ve iPhone 13 modellerinin yanı sıra iPhone X ve iPhone XS'de de kullanılabilecek. Pil simgesi, pilin durumuna ve iPhone duvar kağıdının rengine göre renk değiştiriyor. Örneğin, şarj olurken pil simgesi yeşil renkte bir şarj göstergesine sahip olacak.

Android’e göz açtırmayacak! 6 bin TL’lik iPhone iddiası heyecanlandırdı Teknoloji devi Apple başta iPhone markasıyla piyasaya sürdüğü akıllı telefon modelleri olmak üzere onlarca ürünüyle dünyanın en büyük şirketlerinden biri. Teknolojioku sitesinin haberine göre Apple, ‘iPhone FE’ isimli bir akıllı telefon modelinin üzerinde duruyor. Peki, iddialara göre iPhone FE’nin özellikleri nasıl olacak?

iPhone 14 çıktı mı? iPhone 14 fiyatı belli oldu mu? iPhone 14'ün tüm özellikleri sızdı Teknoloji devi Apple’ın önümüzdeki ay tanıtmasını beklediğimiz iPhone 14 akıllı telefon serisine ilişkin yeni iddialar gündemde. Son sızıntılara göre, iPhone 14’ün özellikleri, tasarımı ve hatta fiyatı bile ortaya çıktı.