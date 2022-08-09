Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Twitter hesabı üzerinden keşfin göz kamaştırıcı fotoğrafını yayımladı. ESA tweette, “NASA/ESA’ya ait Hubble Teleskobu, küresel küme NGC 6638'in kalbini göstererek bu kümelerin merkezindeki yıldızların yoğunluğunu vurgulamakta.” şeklinde bir ifadeye yer verdi.

NGC 6638 yıldız kümesi, Yay Takımyıldızı'nda yer alıyor. Fotoğraf, milyonlarca yıldızdan oluşan bileşimin merkezindeki yıldızların yoğunluğunu gösteriyor. Hubble görüntüyü Geniş Alan Kamerası 3 ve Gelişmiş İnceleme Kamerası'yla çekti ve araştırmacılar aslında gözlemlerle kaydedilen görüntüleri birleştirerek bu fotoğrafı ortaya çıkardı.

Hubble'ın çektiği yıldız kümesi (Foto: NASA/ESA)

1990 yılında gözlemlere başlayan Hubble Uzay Teleskobundan önce bilim insanlarının küresel yıldız kümelerindeki yıldızları tek tek ayırt etmesi imkansıza yakındı. Çünkü atmosfer, Dünya üzerindeki teleskopların görüş alanını düşürüyor. Ancak Dünya’dan uzaya fırlatılan ve şu anda Dünya’nın 547 kilometre yukarısında yer alan Hubble, atmosferin çok ince olduğu bir noktada bulunduğu için yıldızları görüntüleyebiliyor.

NASA ve ESA tarafından geliştirilen teleskop, şimdiye kadar 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı. Hubble Uzay Teleskobu adını astronom Edwin Hubble'dan aldı.

NASA'nın emektar Hubble teleskobundan hazine çıktı: 1071 asteroit keşfedildi Bilim insanları, NASA’ya ait Hubble Uzay Teleskobundaki arşiv verilerini inceledi. Araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir evrenin derinliklerini gözlemleyen Hubble’da adeta asteroit ‘hazinesi’ buldu; tam 1701 asteroidin izini keşfettiler.

Hubble Uzay Teleskobu, en uzak yıldızı görüntüledi Gökbilimciler, evrendeki en uzak bazı galaksileri başarıyla tespit etti ancak şimdiye kadarki en uzak yıldızın yerini de buldular. 'Earendel' ismini verdikleri yıldız, evrenin kendisinden nispeten kısa bir süre sonra oluşmuş olabilir.