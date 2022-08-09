Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Beats Fit Pro kablosuz kulaklık modeli için Kim Kardashian ile bir araya geldi. Bu kulaklık modeli Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarılırken, artık üç yeni renk seçeneği daha geldi. Apple ve Kardashian imzalı yeni kulaklık renkleri cilt tonlarıyla uyumlu. Moon, Dune ve Earth isimli renk seçenekleri şimdiden büyük ilgi gördü bile. Bu renk seçenekleri ile amaçlanan kulaklığın takıldığında aşırı dikkat çekmemesi.

Beats Fit Pro, ANC yani aktif gürültü engelleme, Apple imzalı H1 çipe, Hey Siri desteğine sahip. Silikon uçlara sahip kulaklık, ANC aktifken 6 saatlik pil ömrü sunuyor. Kutusundaki pil ömrü ise 21 saat. Apple'ın geliştirdiği Beats Fit Pro kablosuz kulaklık şu anda ülkemizde dört farklı renk seçeneğiyle 4 bin 299 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Apple yıllar sonra eski özelliği yeniden sundu: iPhone’da pil yüzdesi nasıl açılır? Apple, iOS 16 beta 5 güncellemesini geliştiriciler için sundu. Yeni beta sürümünün piyasaya sürülmesiyle Apple’ın daha eski telefonlarında bulunan özellik tüm cihazlara ulaştı. 5 yıl önce çentik ekranlı telefonlardan kaldırılan pil yüzdesi yeniden durum çubuğuna eklendi. iPhone telefonlarda pil yüzdesi nasıl açılır? iOS pil yüzdesi ayarları…

Apple tahminleri altüst etti: iPhone tek başına şirketi sırtladı ABD merkezli teknoloji devi Apple, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 2022'nin üçüncü çeyreğine ilişkin gelir raporunu açıkladı. iPhone satışları artarken diğer Apple ürünlerinin satışı azaldı.