Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketi Meta’ya ait mesajlaşma platformu WhatsApp, telefon numarasını gizleme özelliği üzerinde çalışıyor. Henüz geliştirme aşamasındaki bu özellik ile kullanıcılar Topluluklar’da numarasını isterse gizleyebilecek. Böylece grupları içine alan büyük grup niteliğindeki Topluluklar’da tanımadığınız birinin numaranızı görmesi imkansız hale gelecek. Yani telefon numarasını gizleme seçeneği en azından ilk etapta yalnızca Topluluklar’da bulunacak.

Bir topluluğa üye olan kullanıcılar ayarlar menüsünden ‘telefon numarasını paylaşma’ seçeneğini açıp kapatabilecek. Numaranızı gizlerseniz bütün grup üyeleri numaranızı göremeyecek. Bu ayar varsayılan olarak devre dışı yani telefon numarası gizli olacak. Bu arada bu özelliğin bir başka mesajlaşma uygulaması Telegram’daki numara gizleme seçeneğine benzediğini belirtelim.

Bu gizlilik seçeneği yalnızca Topluluklar ile sınırlı ve henüz geliştirme aşamasında. İlerleyen dönemlerde test aşamasında belirli kullanıcılara ve ardından tüm kullanıcılara sunulmasını bekliyoruz.

MESAJ SİLME SÜRESİ 2,5 GÜNE ÇIKTI

WhatsApp kısa süre önce mesaj silme süresini 1 saat 8 dakika 16 saniyeden 2 gün 12 saate çıkardı. Artık 2,5 gün içinde gönderdiğiniz bir mesajı silebilirsiniz. Bu özellik yaklaşık bir haftadır yavaş yavaş tüm kullanıcılara sunuluyordu ve artık güncelleme tamamlanmışa benziyor.

ÇEVRİM İÇİ BİLGİSİ ARTIK GÖRÜNMEYECEK

Önümüzdeki haftalarda piyasaya sürülecek yeni bir güncelleme ile kullanıcılar son görülme ve çevrim içi bilgilerini seçilen kişilerden gizleyebilecek. Zaten son görülme, profil fotoğrafı, durum ve hakkında kısımlarını gizlemek mümkündü. Ancak yeni güncelleme ile şimdiye kadar kapatmanın mümkün olmadığı çevrim içi bilgisi de gizlenebilecek. Çevrim içi bilgisini herkese açabilir ya da kapatabilirsiniz.

Bir diğer özellik ise gruplardan sessizce ayrılma. Yani bir gruptan çıktığınızda artık sohbet ekranında '.... kişisi gruptan ayrıldı' bildirimi olmayacak. Gruplardan sessizce çıkma ve çevrim içi bilgisini kapatma özellikleri Ağustos ayı içinde tüm kullanıcılara sunulacak.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALINAMAYACAK

Bununla birlikte, test aşamasında da bir özellik bulunuyor. Artık bir arkadaşınıza mesajla kaybolan fotoğraf gönderdiğinizde karşı taraf ekran görüntüsü alamayacak. Kullanıcı gizliliğini esas alan bu özellik ile fotoğrafların ekran görüntüsünün alınmasının önüne geçilecek. Ancak bu özellik daha ileri bir tarihte kullanıcılara sunulacak.

Beş yeni özellik birden patlattı: WhatsApp 'WhatsApp' olmaktan çıktı! Anlık mesajlaşma ağı Whatsapp, son dönemlerde kullanıcıların ilgisini çekecek özellikleri peş peşe sunuyor ve son olarak Instagram'ın hikaye tepki özelliğine benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram TikTok'a WhatsApp Telegram'a benziyor! WhatsApp'ın yeni özelliğinden ilk görüntü: Neredeyse aynısı Mesajlaşma uygulaması WhatsApp, en büyük rakibi Telegram’da bulunan bir özelliğin benzerini getirmeye hazırlanıyor. Geliştirme aşamasındaki özellik sadece ‘Topluluklar’a yönelik olacak. Topluluklar, WhatsApp’ın henüz tüm kullanıcılara sunmadığı, grupları içine alan büyük grup özelliği.