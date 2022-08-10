Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 12 Temmuz’da Mars keşif aracı Perseverance tarafından Kızıl Gezegen’de bulunan bir cismin görüntüsünü geçtiğimiz ay paylaşmıştı. İp yumağına benzeyen cisim için sosyal medyada ‘Mars yosunu’ yorumları yapılmıştı. NASA, bir aylık incelemenin ardından ip yumağına benzeyen şeyin ne olduğunu buldu ve açıkladı.

Bilim insanları, söz konusu cismin biyolojik veya başka hiçbir şekilde uzaylı kökene sahip olmadığını yani Marslı olmadığını ifade etti. İp yumağına benzeyen cismin, Şubat 2021'de Perseverance aracını Mars’ın yüzeyine indiren alçalma ve iniş (EDL) donanımına ait Dacron ağının birbirine dolanmış bir parçası olduğu açıklandı.

Dacron, genellikle yüksek performanslı yelken bezlerinde kullanılan, reçineye gömülü bir tür sentetik elyaftır ancak NASA, Perseverance keşif aracının termal koruma battaniyesinin parçası olabileceğini düşünüyor.

NASA’nın açıklamasında, “Söz konusu ağ parçası önemli ölçüde çözülme/parçalanma geçirmiş gibi görünüyor, bu da güçlü kuvvetlere maruz kaldığına işaret ediyor” şeklinde bir ifade bulunuyor.

MARS ARAÇLARININ PARÇALARI

Haziran ayında da Perseverance, bir kaya çıkıntısına takıldıktan sonra büyük ihtimalle EDL'deki termal battaniyenin bir parçası olan parlak folyo benzeri bir parça bulmuştu. Mars’ta keşif yapan bir diğer araç Ingenuity helikopteri ise kendisini ve Perseverance'ı Kızıl Gezegen'in yüzeyine güvenli bir şekilde getiren EDL'den arta kalan koruyucu kabuk ve paraşütün fotoğraflarını çekti.

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