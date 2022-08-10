Türkiye Gazetesi

Yeni çıkacak iPhone modellerinden birin almayı düşünüyorsanız ne zaman tanıtılacağını ve piyasaya sürüleceğini de merak ediyorsunuzdur. Teknoloji analistlerinin tahminlerine göre Apple, her yıl olduğu gibi yine eylül ayında yeni telefon modellerini ve diğer ürünlerini tanıtacak. Hatta bazı analistlerin üzerinde durduğu tarih 13 Eylül. Ancak yeni bir iddiaya göre Apple, 13 Eylül’de değil, 6 Eylül’de yeni cihazları tanıtacak. İddianın sahibi, ünlü teknoloji analisti Mark Gurman’ın tweetine yorum atan teknoloji analisti ve güvenilir sızıntı kaynaklarından Max Weinbach.

Eğer Gurman ve Ming-Chi Koa gibi ünlü analistlerin 13 Eylül olan tanıtım tarihinin yerine Weinbach’ın tarihi gerçek çıkarsa o halde telefonların satış tarihi de bir hafta daha erken olacaktır. 13 Eylül Salı günü tanıtılırsa 23 Eylül Cuma günü satışlar başlar ancak 6 Eylül Salı tanıtım gerçekleştirilirse satış işlemleri 16 Eylül Cuma günü başlar.

IPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tarih bir hafta erken ya da geç olsun, Apple’ın büyük bir etkinlik düzenleyeceğinden şüphe yok. iPhone 14, iPhone 14 Plus (ya da Max), iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max akıllı telefonların yanı sıra üç yeni Apple Watch modeli ve AirPods Pro 2’nin tanıtılması bekleniyor.

iPhone 14'ü tasvir eden bir görsel. Çentiksiz iPhone'un böyle görünmesi bekleniyor.

Forbes dergisinden David Phelan da daha önceki bir yazısında 6 Eylül tarihine işaret etmişti ancak Apple’ın tek bir şartla o tarihte tanıtım etkinliğini düzenleyeceğini ileri sürdü. Apple’ın yeni etkinliğini yüz yüze yapacağı varsayılıyordu ancak bu durumda etkinliğe katılacak kişilerin bir gün önceden Apple’ın merkezi Cupertino'ya uçması gerekir. Yani 5 Eylül Pazartesi günü insanların yolculuğa başlaması lazım ancak ertesi gün 6 Eylülde ABD’de İşçi Bayramı ve resmi tatil. Yani bu tarih eğer yüz yüze bir etkinlik olursa imkansız görünüyor.

Bununla birlikte, Apple’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir sunuma göre Eylül ayında beklenen tanıtım etkinliği yüz yüze yerine sanal olarak yapılacak. Eğer çevrim içi bir etkinlik düzenlenirse Apple için 6 Eylül tarihi oldukça iyi bir tarih. Üstelik 6 Eylülde telefonlar tanıtılır ve 16 Eylülde satışlar başlarsa 30 Eylülde tamamlanan yılın üçüncü çeyreğinden önce iyi bir satış sayısı yakalanmış olur. Ancak yine de 13 Eylül tarihi güçlü bir tahmin.

IPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni iPhone serisinde önemli yükseltmeler yapması beklentiler arasında. Bunların başında A16 bionic çip ile çalışması geliyor. Ancak Apple'ın geliştirdiği A16 bionic çiplerinin yalnızca daha pahalı olan Pro modellerinde bulunacağı söyleniyor. Bir diğer özellik ise 48 megapiksellik arka kamera. iPhone 13'ün 12 megapiksel arka kamera sensörüne sahip olduğunu da bu noktada belirtelim.

iPhone 14 tanıtımı yaklaşıyor...

iPhone 14'ün bir diğer özelliğinin 'her zaman açık ekran' olması bekleniyor. Bu özellik aslında Android telefonların birçoğunda bulunuyor. Ekran demişken, iPhone 14, 6,1 inç; iPhone 14 Pro 6,1 inç; iPhone 14 Max (ya da Plus) 6,7 inç ve iPhone 14 Pro Max 6,7 inç ekranla piyasaya sürülebilir. Ayrıca Pro ve Pro Max modellerinin çentikli ekran tasarımına sahip olmayacağı, yuvarlak ve hap şeklindeki iki küçük delik tasarımla geleceği ileri sürüldü. RAM tarafına gelecek olursak, Pro ve Pro Max modelleri 8 GB'lik RAM'le gelmesi bekleniyor. Şu anda iPhone 13 Pro Max'te 6 GB RAM mevcut.

IPHONE 14 FİYATI

Peki, yeni iPhone'ların fiyatları nasıl olacak? Özelliklerde olduğu gibi fiyat konusunda da iddialar var. Buna göre, yeni iPhone serisi diğerlerinden 100 dolar daha fazla bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İşte iPhone 14 fiyatları:

iPhone 14 – 899 dolar (vergiler hariç 15 bin TL civarı) iPhone 14 Plus – 999 dolar iPhone 14 Pro – 1,099 dolar iPhone 14 Pro Max – 1,199 dolar

Şu anda Türkiye’de iPhone 13'ün 128 GB hafızaya sahip modelinin fiyatı 22 bin 499 TL. iPhone 14'ün ise vergilerle birlikte en az 25 bin TL'den satışa sunulacağı anlaşılıyor. Ancak elbette bu fiyat listesi iddialardan ibaret. Önümüzdeki ay gerçek fiyatları öğreneceğiz.

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