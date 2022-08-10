Türkiye Gazetesi

Bir önceki katlanabilir telefon modeli Galaxy Z Flip 3 ile katlanabilir telefon modelleri arasında satış rekoru kıran Samsung, düzenlediği etkinlik ile Galaxy Z Flip 4 akıllı telefon modelini tanıttı. Z Flip 3'ün halefi olarak gelen cihaz, tasarımdan daha çok dayanıklılı yapısıyla ön plana çıkıyor. Aylardır çeşitli sızıntılarla gündemden düşmeyen Galaxy Z Flip 4, tasarım tarafında Flip 3'ten çok da farklı değil aslında. Önceki modelde satışlardan memnun kalan Samsung, beğenilen tasarımı Flip 4'te de sürdürmeye devam etti.

Galaxy Z Flip 4'ün düzleştirilmiş kenarlar sayesinde modern bir görünüme kavuştuğu görülüyor. İnce dokunuşlar yapan Samsung, yeni katlanabilir telefonunda parlak metal çerçeve, kontrastlı bulanık arka cam, daha ince menteşe ile daha güzel görünüme sahip bir telefon sunuyor. Oldukça dayanıklı malzeme ile donatılan Flip 4, bu noktada Samsung'un sert Armor Alumnium malzemesiyle geliştirildi. Kapak ve ekrandaki camda ise şirket, Gorilla Glass Victurs+'a yer veriyor. Bunun yanı sıra Z Flip 4, tıpkı Flip 3 gibi IPX8 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

GALAXY Z FOLD 4 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip 4, ön tarafında 120Hz yenileme hızını destekleyen, 6,7 inç FHD+ Dinamik AMOLED 2X Infinity Flex ekran taşıyor. Cihazın kaputunun altında ise Qualcomm'un Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci bulunmakta. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama seçenekleri de eşlik ediyor.

Kamera açısından Z Flip 4'ün arkasında iki adet 12 Megapiksel kamera bulunuyor. Hem ultra, hem de normal geniş açılı çekimleri destekleyen kameralar, tıpkı Flip 3'teki gibi kaliteli fotoğraflar çekmeyi olanak tanıyor. Galaxy Z Flip 4, 25W hızlı şarj ile desteklenen 3.700 mAh pil ile geliyor. Renk seçeneklerinin ise mor, grafit, pembe altın ve mavi olduğu açıklandı.

Galaxy Z Flip 4 fiyatı da açıklandı. Z Flip 4, 999 dolarlık başlangıç fiyatıyla 26 Ağustos'ta ilk sahiplerine ulaşacak. Yani Türkiye fiyatının 18 bin TL'den fazla olacağı anlaşılmakta. İlerleyen günlerde Türkiye resmi fiyatı açıklanacaktır.

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