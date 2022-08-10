Xinhua'nın haberine göre, aralarında "Jilin-1 Goafen 03D09" ve "Yunyao-1 04-08" uydularının olduğu uydu grubu, Long March-6 taşıyıcı roketiyle, Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.
Fırlatış, Long March roketleriyle yapılan 432'nci başarılı uzay görevi oldu.
İran 'Hayyam' isimli uydusunu fırlattı İran, teknolojik gelişmelere yatırım yapmaya devam ediyor. İran'a ait 'Hayyam' isimli uydu, Rusya'ya ait Baykonur Üssünden uzaya fırlatıldı.
Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi.