Türkiye Gazetesi

ABD Adalet Bakanlığı'nın avukatlarının, Google hakkındaki iddialarını güçlendirmeye yardımcı olabilecek ek bilgiler toplamak için başka bir görüşme turu yürüttüğü bildiriliyor. Bu yeni görüşmelerin, soruşturmada çok daha önce gerçekleştirilen önceki görüşmelerin üzerine inşa edileceği ileri sürüldü.

Adalet Bakanlığı ilk olarak 2020'de teknoloji devi Google'a arama motorundaki reklamlar üzerinde haksız bir tekele sahip olmakla suçlayarak bir antitröst davası açmıştı. Bakanlık, Android telefon üreticilerini Google'ı varsayılan arama motoru olarak ayarlamaya zorlamanın, rakiplerin ilgi görmesini engellediğini ve şirketin aramayla ilgili reklamlardan çok büyük miktarda para kazanmasını sağladığını savundu. Aynı yıl Teksas, eyalet başsavcısının şirketi reklam fiyatlandırmasını 'kontrol etmek için tekelci gücünü' kullanmakla suçladığı Google'a karşı çok eyaletli bir dava açtı.

GOOGLE REKLAM DAVASI GENİŞLİYOR

Teknoloji şirketi Google'ın reklam uygulamaları yalnızca ABD'de değil, dünyanın diğer bölgelerinde de incelemeye takıldı. Geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu, Google'ın reklam amaçlı olarak rakip hizmetlerin kullanıcı verilerine erişimini sınırlayıp sınırlamadığını araştırmak için bir soruşturma başlattı. Bunun üzerine Google'ın rakip reklam platformlarının YouTube'da reklam yayınlamasına izin verebileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, ABD Adalet Bakanlığı henüz resmi olarak davasını açmamış olsa da, Google sözcüsü Peter Schottenfels yaptığı açıklamada şirketin reklamlar konusundaki işleyişini savundu: "Reklamcılık teknolojilerimiz, web sitelerinin ve uygulamaların içeriklerini finanse etmesine yardımcı oluyor ve küçük işletmelerin dünyanın her yerinden müşterilere ulaşmasını sağlıyor. Çevrim içi reklamcılıktaki muazzam rekabet, çevrim içi reklamları daha alakalı hale getirdi, reklam teknolojisi ücretlerini düşürdü ve yayıncılar ve reklamverenler için seçenekleri genişletti."

Gitmeden de görmüş olun: Google Haritalar artık üç boyutlu Google Haritalar yeni üç boyutlu (3D) özelliği sayesinde kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. Harita üzerinden birçok tarihi ve turistik yeri üç boyutlu görmek artık mümkün.

Instagram Google'a rakip oldu: Yeni özelliği Mark Zuckerberg resmen duyurdu Instagram, harita işlevini genişleterek kullanıcıların aradığı yerleri kolayca bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların aradığı yerler ile ilgili fotoğraf görmesini de sağlayacak.