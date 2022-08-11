Türkiye Gazetesi

SpaceX’in geliştirdiği Starlink uyduları dünyanın dört bir yanında geniş bant internet hizmeti verirken, şirket yeni uydularını Dünya’nın yörüngesine göndermeye devam ediyor. Ancak dünyanın en büyük uzay şirketlerinden SpacaX, son sübvansiyon talebinden ret cevabı aldı.

FCC, SpaceX biriminin Kırsal Dijital Fırsat Fonu aracılığıyla 885,5 milyon dolarlık yardım alma teklifini reddetti. Yapılan açıklamaya göre, geniş bant sağlayıcısı, talep edilen hizmeti sunabileceğini gösteremedi.

SPACEX BAŞININ ÇARESİNE BAKACAK

Federal İletişim Komisyonu başkanı Jessica Rosenworcel, Starlink'in gerçekçi olduğunu ancak 600 dolarlık bir uydu çanağı gerektiren ‘gelişen teknoloji’ için 10 yıllık sübvansiyonları haklı çıkaramayacağını öne sürdü. FCC'nin geniş bandın yaygınlaşması için kıt finansmandan en iyi şekilde yararlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yine de sübvansiyon talebinin reddedilmesi SpaceX’in planlarına ölümcül bir darbe değil ancak 2020'de belirtildiği gibi genişleyecekse Starlink'in kendi finansmanına güvenmek zorunda kalacağını açıkça ortaya koyuyor. Bununla birlikte, FCC'nin bu hareketi ise diğer muhtemel fon alıcılarına bir uyarı görevi görebilir. Komisyon, kırsal geniş bandı geliştirmek için istekli olsa da, yakın bir inceleme yapmadan internet sağlayıcılarına para vermeyecek.

Elon Musk’ın Starlink uyduları İstanbul semalarında Elon Musk'a ait Starlink uyduları İstanbul semalarına görüntülendi. x

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink desteği Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Ukrayna'ya bir kez daha Starlink uydu terminali grubu gönderdi.