Türkiye Gazetesi

Dijital çağın gereklilikleri dolayısı ile artık her şey bir tuş kadar yakın ve basit. Birçok hizmeti çatısı altında toplayan E-Devlet'te ise kullanıcı sayısı milkyonları aştı ve aşmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nın, vatandaşların işlemlerini hızlı ve güvenli yapabildikleri Türkiye’nin dijital ara yüzü olduğunu belirtti.

Özellikle COVID-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de tüm dünyayla Türkiye'de de elektronik hizmetlere olan ihtiyacın net olarak anlaşıldığını belirten Koç, salgın döneminde vatandaşın ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu hizmetlerin dijitalleştirilmesi sayesinde e-Devlet Kapısı'nın kullanımının katlanarak arttığını dile getirdi.

'DİJİTAL TÜRKİYE YOLUNDA EN BÜYÜK ADIM'

Koç, e-Devlet Kapısı'nın kurulduğu günden bu yana vatandaşların işlerini kolaylaştırdığına dikkati çekti:

"Salgın dönemiyle e-Devlet Kapısı'nın önemi de arttı. e-Devlet Kapısı, sadece salgın gibi olağanüstü zamanlarda işleri kolaylaştırmakla kalmadı, aynı zamanda vatandaşlarımızın zamandan da tasarruf etmelerini sağladı. e-Devlet Kapısı sağladığı kolaylıklar ve tasarruflar sayesinde Dijital Türkiye yolunda atılan en büyük adım olduğunu her geçen gün ispatlamaya devam ediyor."

6 BİN 665 HİZMET

Salgın sürecinde vatandaşların pek çok işlemini evinden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini vurgulayan Koç, 2008'de hayata geçirilen uygulamada bugün 886 kuruma ait 6 bin 665 dijital hizmet sunulduğunu belirtti.

"Bugün itibarıyla kullanıcı sayısı 60 milyonu geçen e-Devlet Kapısı çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor" diyen Koç, bu kullanıcı sayısının e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü nüfusun yüzde 91'ine tekabül ettiğini açıkladı.

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