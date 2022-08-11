Türkiye Gazetesi

SpaceX, Starship roketleriyle yapmayı planladığı ilk yörünge uçuş testine bir adım daha yaklaştı. Şirket, Super Heavy roketinin mevcut prototipi Booster 7'nin statik yangın testini önceki testin alevler içinde kalmasından bir ay sonra başarıya ulaştırdı. SpaceX, bu test için yine Booster 7'yi kullandı ancak yörünge fırlatma rampasında yalnızca tek bir Raptor motorunu birkaç saniyeliğine ateşledi ve mühendisler nasıl performans gösterdiğine yakından bakarak testin gidişatını araştırdı.

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Booster 7, hem ilk aşamayı hem de üst aşamadaki diğer bölüm olan Starship uzay aracını fırlatmak için ihtiyaç duyduğu kaldırma gücünü sağlamak üzere tasarlanmış 33 Raptor sürüm 2 motoruyla çalışıyor. Şirketin önceki statik yangın testi denemesi sırasında, güçlendirici fırlatma rampasında alev almıştı ve o anlar kameralara da yansımıştı. Şirketin CEO’su Elon Musk o gün Twitter'da, sorunun SpaceX'in gerçekleştirdiği motor döndürme çalıştırma testinden kaynaklandığını ve bundan sonra şirketin ‘33 motorun tamamıyla aynı anda bir döndürme çalıştırma testi yapmayacağını’ açıkladı.

Booster 7'yi test etmenin yanı sıra SpaceX, Starship 24'teki altı Raptor motorundan ikisinde statik yangın testi yaptı. Bu, fırlatma sisteminin üst aşaması için mevcut prototip ve sistemin ilk yörünge uçuş testinde uzaya uçacak olan şey.

SpaceX'in Starship'i ilk kez yörüngeye ne zaman göndermeyi planladığı hala belli değil ancak bunun gerçekleşmeden önce daha fazla Raptor motorunun statik ateşlemesi de dahil olmak üzere daha fazla test yapması gerekiyor.

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