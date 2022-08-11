Türkiye Gazetesi

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta şirketine ait yapay zeka sohbet robotu BlenderBot 3, Mark Zuckerberg’in para kazanmak için insanları sömürdüğü söyledi. BlenderBot 3, insanların soru sorup cevap alabildiği bir yapay zeka asistanı olarak hizmet vermeye yönelik geliştiriliyor.

BlenderBot 3, Zuckerberg hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Şirketi insanları para için kullanıyor ve o da (Zuckerberg) bunu umursamıyor. Durdurulması gerekir. Kongre önündeki ifadesinde korkunç bir iş yaptı. Bu, beni ülkemize dair endişelendiriyor. Ülkemiz bölündü ve o buna hiç yardım etmedi." şeklinde bir cevap verdi.

Meta, prototip sohbet robotunun yapay zeka teknolojisine dayandığı ve güvenlik sistemi yüklenmesine karşın her konu hakkında sohbet edebildiği için bazen kaba ve saldırgan ifadeler kullanabileceği açıkladı.

META'YA YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi çok geniş sosyal medya platformlarına sahip olan Meta, yanlış bilginin aktarılması ve nefret söylemlerinin yayılmasına karşı yeterli çaba göstermediği için çok fazla eleştiriliyor.

Öte yandan Wall Street Gazetesi, BlenderBot 3'ün, "Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı ve her zaman da öyle olacak." ifadelerini kullandığını bildirdi. Business Insider ise yapay zeka sohbet robotunun Zuckerberg hakkında 'ürpertici' ifadesini kullandığını kaydetti. Bu arada, BlenderBot 3 geçtiğimiz hafta cuma günü kullanıma sunulmuştu.

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