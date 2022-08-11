Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’nın İngiltere’de ‘Meta Cafe’ adıyla kurduğu kafe işletmesi Türkiye’de de açılacak. Ancak bu kafe biraz farklı. Yalnızca 18-25 Ağustos günlerinde hizmet verecek Meta Kafe’nin asıl amacı sosyal medya kullanımına ilişkin bilgilendirme yapmak. Kafe programıyla şirket gençlerden ziyade orta yaş kullanıcılarını hedefliyor.

META KAFE DATÇA’DA AÇILACAK

Donanımhaber sitesinin aktardığı bilgilere göre, sosyal medya devi Facebook, Datça Limanı’nda Meta Kafe ile hizmet verecek. Program kapsamında uzman kişiler, ziyaretçilere sosyal medyadaki asılsız bilgilerin zararlarına ilişkin bilgi verecek. Ayrıca şüpheli bir bilgiyle karşılaşan kullanıcıların neler yapması gerektiğini ve doğru bilgiye ulaşma yöntemlerini de anlatacaklar.

ÇAY VE KAHVE ÜCRETSİZ

Kafeye gelen ziyaretçilere eğitim sırasında ikramlarda da bulunacağı öğrenildi. Meta Kafe'de çay ve kahve servisi ücretsiz olacak.

Facebook'un Meta Cafe projesi hakkındaki açıklamasında ise şu bilgilere yer veriliyor: "Katılımcılara çevrim içi içerikleri bilinçli bir şekilde değerlendirme ve tüketme, asılsız bilgi yayılımının oluşturacağı tehditler, doğrulama teknikleri ve algoritmalar üzerine çeşitli eğitimler veriliyor. Program, kullanıcılara çevrim içi içerikleri daha bilinçli bir şekilde tanımlama ve tüketme, asılsız bilgi türlerini açıklama, doğrulama tekniklerini uygulama ve asılsız bilgileri arkadaşlar ve aile ile tartışma gibi becerileri kazandırmayı hedefliyor. Katılımcılar, eğitimlerde asılsız bilginin yol açabileceği tehlikeler, çevrim içi kötü aktörleri ayırt edebileceğimiz göstergeler, doğrulama ve algoritmaların nasıl çalıştığı gibi çeşitli konularda bilgi sahibi olabilecek."

Zuckerberg açıkladı: Instagram ve Facebook'ta görmeye devam edeceksiniz Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi teknoloji şirketi Meta, son günlerde tartışılan Instagram akışları hakkında yeni açıklamalar yapıyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, eleştirilere cevap vererek, Instagram ve Facebook’un planlanan şekilde devam edeceğini söyledi.

Facebook ve Instagram tarihe karışabilir! Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya ağları Facebook ve Instagram, veri gizliliği konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu yazdan itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kapatılabilir.