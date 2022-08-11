Türkiye Gazetesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neşe Yılmaz Tuncel, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Gıda endüstrisi, süte benzeyen ama süt olamayan yeni ürünler üretiyor” dedi. İnek sütüne alternatif olarak bitkisel esaslı süt ve dondurma üretimi yapılan projede üretilen süt ve dondurma özellikle vejetaryenler, veganlar ve laktoz intoleransı olan kişiler tarafından daha çok tercih ediliyor.

Nohut, bakla ve börülceden üretilen süt ve dondurmaya ilişkin konuşan Doç. Dr. Neşe Yılmaz Tuncel, “Biz burada TUBİTAK 1005 ulusal yeni ürünler, yeni fikirler projeleri çerçevesinde bitkisel esaslı süt benzeri içecekler üretiyoruz. Bitkisel esaslı süt benzeri içecekler aslında görünüş ve kıvam olarak bir nevi inek sütüne benzeyen, lezzet olarak da kısmen benzeyen ama içerisinde hiçbir hayvansal kaynak bulunmayan alternatif bir ürün grubu. Tıpkı şu an piyasada bulunan yulaf sütü, soya sütü, Hindistan cevizi sütü gibi örnekleri var. Bizim ürettiklerimiz bakliyat kaynaklı sütler. Çünkü bakliyatlar protein kaynakları daha yüksek ve çevreye olan maaliyetleri daha düşük olan hammaddeler. O yüzden farklı olarak bakliyat kaynaklı sütler üretiyoruz” dedi.

SÜTE BENZESE DE SÜT DEĞİL

Doç. Dr. Neşe Yılmaz Tuncel açıklamasının devamında ise şu şekilde bir değerlendirmede bulundu: “Anlaşıldı ki hayvansal kaynaklı sütün ve etin, özellikle ciddi bir problem olan küresel ısınmada önemli bir payı var. Küresel ısınmaya sebep olan sera gazı salınımlarında tarımsal faaliyetlerin özellikle kırmızı ev ve inek sütü üretiminin önemli bir rolü var. Bu yüzden de gıda endüstrisi süte benzeyen ama süt olamayan ama tüketiciye bir süt tecrübesi yaşatabilecek yeni ürünler üretiyor. O grup ürünlerden bir tanesi süt, bir tanesi et, hatta bir tanesi de yumurta.

Şunun altını çizmek lazım aslında bitkisel esaslı sütler, bebekler ve gelişim çağında olan çocuklar için çok uygun değil. Daha doğrusu birebir bir inek sütü alternatifi olarak kullanılması uygun olmadığını söylemek lazım. Çünkü inek sütü çok bütünlüklü bir gıda aslında. İnek sütündeki proteini, kalsiyumu, B12 vitamini gibi bazı bileşenleri karşılayamayabilir. Yetişkin grubu için böyle bir sıkıntı olmuyor. Daha ziyade yetişkin grubu tüketiciler, vegan beslenenler, vejetaryen beslenenler, süt proteinine alerjisi olanlar, laktoz intoleransı olanlar, hayvansal kolesterolle ya da hormonlarla ilgili endişe duyanlar gibi pek çok sebeple tüketici grupları bitkisel esaslı alternatifleri tercih edebiliyorlar.”

Uzmanından uyarı: Çiğ süt içmeyin, yumuşak peynir yemeyin! Sıcaklardaki gizli tehlike… Mikroplar üreyip besinlere bulaşıyor Yaz aylarında sıcaklıklar artarken pek çok riski de beraberinde getiriyor. Uzmanlar aşırı sıcaklarda sıkça görülen ancak dikkat edilmediğinde ölüme bile yol açabilen besin zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyarıyor. Besin zehirlenmesi yaz mevsiminde oldukça sık görülen hastalıklar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bunun nedeni ise sıcak havalarda mikropların besinlerde daha kolay üreyip çoğalabilmeleri. Mikropları içeren yiyeceklerin tüketilmesi sonucu oluşan besin zehirlenmelerinin çoğu birkaç gün içinde kendiliğinden geçse de çocuklar, ileri yaştaki kişiler, hamileler ve kronik hastalık taşıyanlar gibi risk grubundaki kişilerde hayatı tehdit edebilecek boyutlara ulaşabiliyor.

Bitkisel süt içenlerin sayısı artıyor… Peki, hayvansal süt mü bitkisel süt mü tercih edilmeli? Laktoz intoleransı, süt alerjisi, veganlık gibi inek sütü tüketmemeye yönelik oluşturulan diyetlerin artmasıyla alternatif bitkisel sütlere olan talep de giderek artıyor. Peki, bitkisel sütler inek sütünün yerini tutabilir mi? Bitkisel süt mü yoksa hayvansal süt mü daha sağlıklı? Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, konu hakkında önemli bilgiler paylaştı.