Türkiye Gazetesi

ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İvan Nachaev’den yeni bir açıklama geldi. Nachaev, ABD'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini eleştirerek, "Geçtiğimiz 8 Ağustos'ta ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık yardım paketini açıkladı. Böylece Joe Biden'ın başkanlık döneminde ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar 9,8 milyar dolara, 2014 yılından bu yana ise 11,8 milyar dolara yükseldi. Böyle bir politika çözüme yardımcı olmuyor ancak çatışmaları uzatıyor" şeklinde konuştu.

MAHKUM TAKASI GÜNDEMDE

ABD ile Rusya arasında mahkum takası konusunda daha önce de açıklamalar yapıldığını söyleyen Nachaev, bu konuda müzakerelerin sürdüğünü aktararak, "Bu konu hakkında daha önce açıklamalar yaptık. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD başkanlarının anlaşmaları çerçevesinde böyle bir görüşmeye hazır olduğumuzu teyit etti. Sayın Putin ve Biden'ın bu konuda heyetlere yetki verdiğini de hatırlatmakta fayda var. Bu çerçevede görüşmeler taraflar arasında sürüyor" dedi.

Görüşmeler sırasında Washington'un mahkumlar üzerinden spekülasyon yapmaması gerektiğini söyleyen Nachaev, "Bize baskı yapmak amacıyla beyhude girişimlerden vazgeçmelerini ve onları bu çalışmalara yoğunlaşmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

'ZEVAHİRİ'NİN ÖLDÜĞÜNE DAİR KANIT YOK'

El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'nin geçen ay Afganistan'da ABD'nin insansız hava aracı (İHA) ile öldürülmesini de değerlendiren Neçayev, "ABD'nin bu konudaki açıklamalarını doğrulayamıyoruz. Washington, kamuoyuna söz konusu teröristin yok edildiğine dair herhangi bir kanıt sunmadı." dedi. Olayın, Afganistan topraklarında gerçekleştiğine işaret eden Neçayev, ABD'nin uluslararası hukuka ve yabancı devletlerin ulusal egemenliğine saygı göstermediğini belirtti.

Kuzey Kore'nin, Rusya'ya Ukrayna'da savaşmak için 100 bin gönüllü asker gönderme teklifinde bulunduğu yönündeki haberleri değerlendiren Neçayev, bu iddiaların yalan olduğunu söyledi. Neçayev, "Bu konuda müzakere yapılmıyor ve Kuzey Koreli gönüllü askerlerin Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerine gönderilmesi planlanmıyor." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna bir krizi çözdü: 3 Avrupa ülkesine sevkiyat yeniden başladı Ukrayna'nın Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan Drujbe Petrol Boru Hattı'ndan sevkiyatı kesmesinin ardından Ukrayna ve Rusya yeniden anlaşmaya vardı. 3 ülkeye petrol akışı yeniden başladı.

Ukrayna'ya girmesi yasaktı: Ünlü aktör Rusya'nın esir kampında görüldü Amerikalı aktör Steven Seagal Ukrayna’da Rusya’nın esir kampında görüldü. Seagal, daha önce Putin için “dünya liderlerinin en büyüklerinden biri” ifadesini kullanmıştı.