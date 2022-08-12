Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google’ın işletim sistemi Android için yeni bir uyarı daha yayımlandı. Android kullanıcılarının uygulama ve oyunları indirdiği uygulama mağazası Play Store’da yine tehlikeli uygulamalar bulundu. Bu tehlikeli uygulamaların kredi / banka kartlarındaki paraları bile çaldığı aktarıldı.

Google Play Store'da tespit edilen 8 uygulamanın kullanıcıların kredi kartlarındaki paraları çaldığı bulundu. Üstelik bu uygulamaların dünya genelinde toplamda 3 milyondan fazla indirildiği ortaya çıktı. İşte o 8 uygulama;

Razer Keyboard & Theme: 10 binden fazla indirme Vlog Star Video Editor: 1 milyondan fazla indirme Funny Camera: 500 binden fazla indirme Coco Camera: Binden fazla indirme Creative 3D Launcher: 1 milyondan fazla indirme GIF Keyboard: 100 binden fazla indirme Freeglow Camera: 5 binden fazla indirme Wow Camera: 100’den fazla indirme

TEHLİKELİ UYGULAMALARA DİKKAT!

Google Play Store'da bulunan bu 8 uygulama Autolycos isimli kötü amaçlı bir yazılıma sahip ve bu yazılım telefonun kontrolünü eline geçirerek kullanıcının haberi olmadan ücretli abonelikler başlatıyor. Bu uygulamalardan herhangi biri ya da birkaçı yüklüyse acilen uygulamayı silin, tüm abonelikleri kontrol edin ve cihazınızı antivirüs uygulaması ile hemen tarayın.

Akıllı telefonunuza indireceğiniz uygulamalara çok dikkat etmenizde fayda var. Benzer zararlı yazılımların özellikle tasarım, video / fotoğraf düzenleme ve oyun uygulamalarında tespit edildiğini unutmayın.

Teknoloji devleri hızla harekete geçti: Hem Android hem Apple telefonlar hacklendi Teknoloji devi Google tarafından yapılan yeni bir açıklamaya göre, İtalya ve Kazakistan'daki Apple ve Android akıllı telefonlara casus yazılımlar yüklenenek hacklendi.

Tehlikeli Android uygulamaları açıklandı: Verilerinizi ve paranızı çalmadan hemen silin! Teknoloji devi Google, Android işletim sistemi ile dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısına hizmet veriyor. Ancak Android tehlikeli uygulamalara kapı aralaması ile nam salmış durumda… Yine Android cihazlara indirilen tehlikeli yazılımların listesi yayınlandı.