Türkiye Gazetesi

Xiaomi geliştirmeye devam ettiği insansı robotunun özelliklerini tanıttı. ‘CyberOne’ isimli insansı robotun 177 santimetre boya ve 52 kilogram ağırlığa sahip olduğu açıklandı. ‘Metal Bro’ (metal erkek kardeş) lakaplı CyberOne’ın Aslan burcu olduğu da açıklandı. Aslan burcu 22 Temmuz-23 Ağustos tarihleri arasında doğanlar için kullanılıyor ve muhtemelen prototip 11 Ağustos günü tanıtıldığı için ‘Aslan’ olarak tanımlandı.

(Foto: Xiaomi)

İnsansı robot, kavisli OLED panel şeklindeki yüzüyle dünyayı üç boyutlu olarak görebiliyor. 85 tür çevresel sesi ve 45 tür insan duygusunu tanımlamak için iki mikrofonla duyabiliyor. Gövdesi 13 eklemden oluşan toplam 21 serbestlik derecesine sahip iken üst ekstremite aktüatörleri 30Nm'ye kadar çıkış torkuna sahip. Yumuşak bir dokunuş için 1Nm'ye kadar hassasiyetle çalışabilir. Bacakları 300 Nm'ye kadar anlık tepe torku olan aktüatörler tarafından desteklenmekte. Ama elbette CyberOne, ABD’li Boston Dynamics şirketinin Atlas robotu kadar çevik değil.

XIAOMI ROBOT LEI JUN’A ÇİÇEK VERDİ

Sahnenin ortasına kısa bir yürüyüşten sonra çıkan CyberOne, şirket CEO’su Lei Jun'a bir çiçek verdi. Ayrıca Lei Jun ile bir selfie de çektiler. İnsansı robot ardından herhangi bir kaza ya da aksaklık olmadan sahneden çıktı.

(Foto: Xiaomi)

Ağustos 2021’de Xiaomi, CyberDog isimli robot köpeğini tanıtmıştı ve CyberOne, Xiaomi Robotik Laboratuvarından çıkan ikinci ürün olarak kayıtlara geçti. Sürpriz canlı demoya rağmen Lei Jun, şimdilik her CyberOne'ın yaklaşık 89 bin dolar ile 110 bin dolar arasında bir fiyata mâl olacağını açıkladı. Şirketin seri üretime geçmesi biraz zaman alabilir. O zamana kadar Xiaomi, ilk insansı robotuna yeni yetenekler eklemeye devam edecek.

Elon Musk, insansı robotu için tüm planları değiştirdi: Önümüzdeki birkaç aya hazır olun! Tesla CEO'su milyarder Elon Musk, Twitter üzerinden insansı robot projesine ilişkin açıklama yaptı. Tesla'nın çalışan bir insansı robota aylar içinde sahip olabileceğini söyledi ve elektrikli otomobil üreticisinin ikinci AI Day etkinliğini bu nedenle 30 Eylül'e ertelediğini duyurdu.

Robot üreticisinden teklif: İnsansı robota yüzünü verene 200 bin dolar Robot üretici firma 2023'te hizmet sektöründe kullanılması planlanan insansı robotların görünümü için yüzünün kullanılması hakkını verene tam 200 bin dolar verecek.